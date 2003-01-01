Хоакин Феникс готов вернуться к роли Джокера

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«Знаете, я бы никогда не подумал, что это роль моей мечты. Но теперь, если честно, я не могу перестать о ней думать», — заявил Хоакин Феникс по поводу «Джокера» во время записи передачи «Попкорн с Питером Треверсом». По его словам, они с Тоддом Филлипсом даже обсуждали, что еще интересного можно сделать с Артуром-Джокером.

«Я много обсуждал с Тоддом, что еще мы можем сделать — в общем смысле, просто чтобы поработать вместе, — говорит Феникс. — А также, в частности, что еще интересного мы могли бы сделать с Джокером. Так что в итоге это оказалось ролью мечты. До съемок в этом фильме я не хотел делать ничего подобного».

«Я не уверен, можно ли там что-то сделать еще, — заметил Феникс по поводу возможного продолжения. — Будь наша воля, мы бы с Тоддом и не прекращали снимать, понимаете? Так как возможности, что мы могли сделать с этим персонажем, казались безграничными».

Последние несколько недель «Джокер» находится в центре внимания общественности. До выхода картины в прокат начали высказываться опасения, что фильм может спровоцировать психически неуравновешенных людей к насилию. В США на некоторых показах дежурили полицейские под прикрытием, а кинотеатры готовы эвакуировать сеансы при малейшем намеке на неприятности. Все это не помешало «Джокеру» собрать за первую неделю 93,5 млн долларов и установить рекорд октября. Кассовый успех проекта наверняка заставил руководство студии Warner задуматься о возможном продолжении.

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