Эдвард Нортон рассказал о несостоявшемся продолжении «Невероятного Халка»

В беседе с New York Times Эдвард Нортон признался, что 10 лет назад хотел сделать мрачное, серьезное продолжение фильма «Невероятный Халк». По словам актера, студия Marvel даже изначально поддержала его идею, но в итоге отказалась, после чего Марк Руффало заменил его в роли Брюса Беннера.

«Я обожал комиксы „Халк“, — говорит Нортон. — Мне казалось, они очень мифические. И мне очень нравился путь, по которому пошел Кристофер Нолан с Бэтменом — длинный, темный и серьезный. Если и есть персонаж, которому все это близко, так это Халк».

«Это в буквальном смысле миф о Прометее, — продолжает актер. — Я предложил план для двух фильмов — историю происхождения и идею, что Халк — осознанный сновидец, парень, способный справиться с путешествием. И они сказали: „Именно это нам и нужно!“ Как выяснилось, им это было не нужно. Но я отлично провел время на съемках. Отлично поладил с Кевином Файги».

Нортон сыграл Беннера/Халка в фильме Луи Летерье 2008 года, но в «Мстителях» 2012 года эту роль уже исполнил Руффало, который впоследствии неоднократно возвращался на экран в образе зеленого гиганта. Замена произошла во многом из-за творческих разногласий между Нортоном и студией, а также из-за желания актера увеличить свой гонорар за съемки.

«В конечном итоге их не интересовало длинное, темное и серьезное, — заметил Нортон. — Но теперь это неважно. Мы приятно обсудили будущие фильмы, сколько времени на это потребуется, но я не собирался этого делать. Если что, я бы затребовал больше денег, чем они были готовы заплатить. В любом случае, не из-за этого я хотел сделать еще один фильм о Халке».

«Я имею в виду, что у Кевина была идея, что можно сделать, и она была очень интересная. Только она не совпадала по атмосферному, тематическому уровню с тем, на что я готов был потратить свое время», — заключил актер.

5 декабря зрители смогут увидеть Нортона в его новом режиссерском проекте — экранизации романа Джонатана Летема «Сиротский Бруклин».

Источник: New York Times

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