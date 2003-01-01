«Будь мужиком или умри дураком»: Трейлер фильма «Zомбилэнд: Контрольный выстрел»

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Три номинанта и одна обладательница премии «Оскар» возвращаются на экраны спустя 10 лет, чтобы снова заняться истреблением зомби и исследованием постапокалиптической Америки. На этот раз компанию Вуди Харрельсону, Эмме Стоун, Джесси Айзенбергу и Эбигейл Бреслин составят Зои Дойч, Розарио Доусон, Дэн Эйкройд, Эван Джогиа, Люк Уилсон и Томас Миддлдитч.

В «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» беспощадной и бесстрашной четверке охотников на зомби предстоит сразиться не только с новыми видами живых мертвецов, но и вступить в схватку с другими выжившими, которые настроены совсем недружелюбно. Кроме того, в собственных рядах охотников намечается серьезный разлад.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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