Джейсон Стэйтем исполнит главную роль в триллере Гая Ричи «Осторожность»

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Звезда «Перевозчика» Джейсон Стэйтем снимется в новом режиссерском проекте Гая Ричи — криминальном триллере «Осторожность» (Vigilance). Актер исполнит главную роль в фильме, основанном на французской картине «Инкассатор».

Сюжет оригинальной ленты 2004 года вращался вокруг Александра Демарре, который устраивается на работу в инкассаторскую службу, переживающую нелегкие времена. За последний год в трех дерзких ограблениях не выжил ни один из инкассаторов, грабители явно действовали по наводке, и теперь каждый день наполнен тревожным ожиданием очередного нападения. А молчаливый Демарре всегда сохраняет спокойствие. Потому что у него есть определенная и известная лишь ему одному цель.

Героем версии Ричи станет не менее хладнокровный и загадочный Эйч, сотрудник инкассаторской службы в Лос-Анджелесе. Согласно источникам, повествование будет перемещаться между несколькими временными линиями и разными персонажами.

Когда об «Осторожности» стало известно ранее, предполагалось, что в центре сюжета окажется американка, работающая в Лондоне, которая знакомится с местной бандой грабителей и постепенно начинает втираться к ним в доверие.

«Не терпится вдохнуть жизнь в эту историю и поработать с Джейсоном, пока у него колени не отказали», — заметил Ричи по поводу своего нового фильма.

Сейчас Ричи заканчивает работу над криминальной картиной «Джентльмены», главные роли в которой исполнили Мэттью МакКонахи и Чарли Ханнэм. Фильм ожидается в российских кинотеатрах 13 февраля 2020-го.

Источник: Deadline

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