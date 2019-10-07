Стартовали съемки игрового ремейка аниме «Ковбой Бибоп»

Стрим-сервис Netflix объявил о начале съемочного процесса сериала «Ковбой Бибоп» — 10-серийного игрового ремейка одноименного аниме 1998 года. В ролике впервые появляется исполнитель роли корги Айна, который спешит на читку сценария, где его ждут остальные звезды проекта — Джон Чо, Алекс Хэсселл, Даниэлла Пинеда и Мустафа Жакир. «Тебе нужен маркер?» — спрашивает Чо, пока пес жадно лакает воду из миски с надписью Айн. — Кто-нибудь может принести ему кофе?»

Really hoping the entire season of Cowboy Bebop is shot in Corgi-Vision. #CowboyBebop pic.twitter.com/C42CLwYswa — 🐐🎃 NheX 🦇🔪 (@NXOnNetflix) October 7, 2019 «Очень надеемся, что весь сезон „Ковбоя Бибопа“ снят в корги-видении».

В центре сюжета оригинального сериала — экипаж межгалактического корабля «Бибоп». Бывший гангстер, коп в отставке, мошенница, гениальный хакер и генетически усовершенствованный корги — все они оказались на борту по воле случая, став друг для друга кем-то вроде неуравновешенной и безумной семьи. Вместе они занимаются охотой за головами, отлавливая за вознаграждение беглых преступников.

Джош Аппелбаум, Андре Немец, Джефф Пинкнер и Скотт Розенберг разделят функции шоураннера «Ковбоя Бибопа». Кристофер Йост напишет сценарий новой версии, а Алекс Гарсиа Лопес занимает режиссерское кресло проекта.