10 лучших трейлеров недели: Джентльмены, хищные птицы и шестеро вне закона

«1917»

Новый проект Сэма Мендеса — попытка показать на большом экране, как чувствовали себя в окопах солдаты Первой мировой. Режиссер беспрерывно, одним кадром рассказывает о событиях одного дня весной 1917 года, когда от действий двух солдат зависели жизни 1600 их соратников.

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«King’s Man: Начало»

Мэттью Вон — еще один английский постановщик, обратившийся к теме Первой мировой войны. Но в данном случае глобальный конфликт выступает фоном для истории происхождения независимой организации элегантных шпионов, а в фильме хватает эффектных драк, красивых взрывов и прочего головокружительного экшена.

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«Джентльмены»

В компании Мэттью МакКонахи режиссер Гай Ричи вернулся к теме лондонской преступности, которая в свое время сделала его знаменитым. На экране вновь разнообразные недоброжелательные личности, расхаживающие по улицам английской столицы в дорогих костюмах, смерть скрывается за каждым углом, а обмен любезностями обязательно в итоге приведет к массовому кровопролитию.

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«История Дэвида Копперфилда»

Новая экранизация романа «Дэвид Копперфилд» наверняка бы порадовала Чарльза Диккенса. Армандо Ианнуччи наполнил сюжет о жизни английского юноши яркими персонажами, веселыми сценами и очаровательной искренностью, благодаря которой классика заиграла на экране новыми красками. Подробнее о картине КиноПоиск рассказывал здесь.

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«Ким Джи-ён, 1982 года рождения»

Экранизация бестселлера, важного корейского романа феминистского толка, несмотря на популярных артистов в главных ролях, еще до премьеры на родине получила волну негатива. Консервативное корейское общество пока не готово принять некоторые модные современные веяния. Эта история самой обычной женщины с типичным для того времени именем (примерно как Лена Иванова), которая делала все, что ожидало от нее общество, но однажды начала терять собственное «я» — заговариваться и примерять на себя личины других людей.

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«Мотель „Акация“»

Интересное сочетание социальной повестки и фольклорных ужасов. Где-то в Восточной Европе молодой филиппинец вынужден продолжить бизнес отца, сурового белого человека, и теперь парень руководит приютом для мигрантов. Учреждение находится в бункере в отдалении от цивилизации. Вскоре его обитатели выяснят, что документы им никто делать не собирается, а это место — дом древнего существа, пожирающего людей.

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«Порталы»

Хоррор-антология от нескольких достаточно известных жанровых режиссеров, объединенная общей темой. По всему миру происходят аномалии: появляются прямоугольные порталы явно космического происхождения. Люди пытаются от них спастись, но некоторых засасывает внутрь с ужасающими последствиями.

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«Ричард Джуэлл»

89-летний Клинт Иствуд взялся рассказать историю реального человека, который в одночасье превратился из национального героя в самого ненавистного человека в Америке. Налицо очередная попытка режиссера показать, что настоящие герои — простые американцы, живущие среди нас, а вот врагом часто оказываются собственное правительство и пресса.

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«Хищные птицы»

Через несколько месяцев после мрачного, уберреалистичного «Джокера» свет увидит жизнерадостное и красочное кино о его бывшей подружке, Харли Квинн. Здесь также обойдется без привычной супергероики с полетами и лазерами из глаз, но все будет гораздо веселее и безбашеннее.

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«Шестеро вне закона»

Один из самых дорогих фильмов Netflix — боевик Майкла Бэя о группе богачей, которые инсценировали свои смерти. Это развязало им руки и позволило лично заняться охотой на самых опасных преступников в мире. Все это под руководством Райана Рейнольдса.

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