Дата выхода мультсериала о Харли Квинн и еще 15 новостей дня

Мультсериал «Харли Квинн» выйдет 29 ноября

Проект расскажет о жизни антигероини, после того как она разорвала отношения с Джокером и теперь пытается самостоятельно стать королевой преступного мира Готэма. В России мультсериал будет эксклюзивно доступен на КиноПоиск HD.

Источник: Deadline

Рэйчел Броснахэн снимется в хоррор-антологии «50 штатов страха» (50 States of Fright)

Каждая серия проекта, разрабатываемого для стрим-сервиса Quibi, будет посвящена отдельной городской легенде, связанной с определенным штатом. Вместе с Броснахэн в антологии задействованы Кристина Риччи, Трэвис Фиммел, Джейкоб Баталон, Минг-На, Таисса Фармига, Эйса Баттерфилд, Джон Маршалл Джонс и Рон Ливингстон. Сэм Рэйми поставит несколько эпизодов сериала.

Источник: Variety

Трейлер хоррора «Элай»

В центре сюжета — мальчик, страдающий от аутоиммунного заболевания, который обнаруживает, что его дом не так безопасен, как он полагал.

Синтиа Эриво сыграет Арету Франклин в новом сезоне сериала «Гений»

«Гений: Арета» расскажет о жизни и карьере знаменитой певицы: как она добивалась славы, как ее песни повлияли на будущие поколения, как она сражалась за гражданские права. Сьюзен-Лори Паркс выступит шоураннером третьего сезона.

Источник: Deadline

Сиэра Браво получила роль в драме «Черри» Джо и Энтони Руссо

Сюжет картины вращается вокруг Нико Уокера, отставного армейского медика, вернувшегося из Ирака с недиагностированным посттравматическим синдромом. В попытке совладать с тяжелыми воспоминаниями о войне он начинает злоупотреблять опиатами и в итоге, чтобы поддержать свою зависимость, берется грабить банки. Уокера арестовали в 2011 году и приговорили к девяти годам заключения. Проект основан на автобиографии Уокера, которую он написал в тюрьме. Том Холланд исполнит в фильме главную роль. Вместе с ним на экране появятся Билл Скарсгард, Джек Рейнор, Майкл Гандольфини, Кайл Харви, Джеффри Уолберг и Форрест Гудлак.

Источник: Variety

Постер экшен-комедии «Свободный»

«Свободный» — история рядового сотрудника крупного банка (Райан Рейнольдс), погрязшего в рутине. Все идет по накатанной, пока он однажды не выясняет, что окружающий его мир — часть огромной видеоигры, где игроки могут делать все что захотят. И только он может спасти этот мир от окончательного уничтожения.

В сети также появился ролик, представляющий главных актеров картины — Рейнольдса, Джо Кири, Джоди Комер и Тайку Вайтити. В попытке забыть о существовании фильма «Зеленый фонарь» Рейнольдс и Вайтити в видео шутят, что у них наконец появилась возможность поработать вместе.

Картина Шона Леви ожидается в российских кинотеатрах 2 июля 2020 года.

Харука Абэ присоединился к актерскому составу боевика «Снейк Айз»

Фильм — спин-офф франшизы «Бросок кобры» о самом загадочном и смертоносном члене специального отряда G. I. Joe. Снейк Айз одет во все черное, никогда не снимает маску и не разговаривает. Его личность и предыстория не раскрываются. Режиссер — Роберт Швентке.

Источник: ComicBookMovie

Джейсон Уайнер снимет для NBC сериал «Вечная семья» (Forever Family)

Сюжет проекта вращается вокруг трех семей, которые незнакомы друг с другом, но живут неподалеку. Неожиданно они узнают, что у их усыновленных детей один и тот же отец.

Источник: Variety

Трейлер сериала «Темные начала»

Проект стартует на канале HBO с 4 ноября.

Дерек Колстад напишет адаптацию романа Виктории Шваб «Темный оттенок магии»

По сюжету книги в параллельных мирах существует четыре версии Лондона: Серый, Белый, Красный и Черный. Проход между городами уже 300 лет закрыт, и только антари — маги крови — могут путешествовать из одного мира в другой. Юный антари Келл из Красного Лондона не только оказывается втянут в игры королей, но и вынужден противостоять самой магии — черной, опасной и готовой разрушить все миры.

Источник: Variety

Милли Симмондс снимется в сериале «Крупный план» (Close Up)

Главная героиня проекта — старшеклассница Рейчел Гайер, которая намерена во чтобы то ни стало раскрыть секрет родного маленького городка Центрвиль в Нью-Джерси.

Источник: Deadline

Фото со съемок кроссовера канала CW «Кризис на бесконечных Землях»

Брэндон Рут вывесил очередное фото со съемок, на этот раз в образе Кларка Кента, который теперь работает главным редактором Daily Planet. Масштабный кроссовер супергеройских сериалов CW начнется в декабре, а завершится в январе 2020-го.

Драма «Слепые пятна» станет основой для сериала канала Starz

В центре сюжета — Эшли, в роли которой вернется Жасмин Сепас Джонс. Проект расскажет, как женщина справляется с жизнью, после того как ее мужа и отца ребенка упекли на 12 лет за решетку. Теперь она должна найти новый баланс с окружающим миром, продолжая разбираться с рядовыми проблемами, которых меньше не становится.

Источник: Variety

Кадры из спин-оффа сериала «Ходячие мертвецы»

Проект, действие которого разворачивается во вселенной «Ходячих мертвецов», расскажет о первом поколении детей, выросших во время зомби-апокалипсиса. Одни из них станут героями, другие — злодеями. Джордан Вот-Робертс поставит спин-офф. Сериал стартует на канале AMC весной 2020 года.

Тизер сериала «Прислуга»

Сюжет проекта М. Найта Шьямалана вращается вокруг супругов из Филадельфии, чей брак начинает разваливаться после страшной трагедии. Этот разлад позволяет загадочной силе проникнуть в их дом. Сериал выйдет на стриминг-платформе Apple Plus TV 28 ноября.

Райан Квантен и Элисон Пилл присоединились к актерскому составу хоррор-антологии «Они: Завет»

Действие разворачивается в 1953 году, когда чернокожая семья Альфреда и Лаки Эмори переезжает в белый пригород Лос-Анджелеса. В этом идиллическом на первый взгляд месте им придется столкнуться с ненавистью — как реальной, так и сверхъестественной. Марвин Сэффорд написал сценарий проекта.

Источник: Variety

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