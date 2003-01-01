Студентки школы Джеймса Франко обвинили актера в неподобающем поведении

Две бывшие студентки ныне закрытой школы актерского мастерства Джеймса Франко подали иск против актера. Согласно заявлению Сары Тифер-Каплан и Тони Гаал, Франко и его друзья злоупотребляли своим положением и использовали его, чтобы сексуально эксплуатировать девушек.

Как говорится в иске Тифер-Каплан и Гаал, который был направлен в Верховный суд округа Лос-Анджелеса, Франко и его партнеры по организации классов регулярно вели себя неподобающим образом, выказывали знаки сексуального внимания девушкам-студенткам и «сексуализировали свою власть как учителя и работодатели, привлекая их возможностью получить роль в одном из своих проектов».

По словам девушек, за обучение они платили по 300 долларов в месяц и думали, что смогут получить реальные курсы актерского мастерства. Вместо этого им угрожали и сексуально объективировали, а те, кто соглашался раздеться перед Франко и его друзьями, пользовались особым положением в школе.

Один из уроков школы касался постельных сцен. Как утверждается в иске, студентов заставляли участвовать в сексуальных актах, гораздо более откровенных, чем принято в индустрии. Все это записывалось на камеру. Записи потом просматривал Франко, чтобы определить, кого принять в класс.

«Это не первый раз, когда бы сделаны подобные заявления, и они все уже были разоблачены, — заявил адвокат Франко Майкл Плонскер. — У нас пока не было возможности в деталях изучить иск, так как он оказался у прессы до того, как был официально направлен в суд и был получен моим клиентом. Джеймс не только защитит себя, но также намерен взыскать с обвинителей компенсацию за причиненный ущерб из-за подачи этого грубого иска, придуманного для привлечения внимания публики».

Тифер-Каплан — одна из пяти женщин, которые в январе 2018 года в статье The Los Angeles Times обвинили Франко в сексуальных домогательствах. Тогда актер смог опровергнуть обвинения.

Источник: Variety