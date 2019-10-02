Новый персонаж девятого эпизода «Звездных войн» и еще 12 новостей дня

Лиза Холоденко поставит пилот сериала «Рита» с Линой Хиди

В центре сюжета — мать-одиночка и учительница, которая пытается совместить работу преподавателя с воспитанием своих половозрелых отпрысков. Секс с директором школы, проблемы с учениками и своими собственными детьми — несмотря на все эти сложности, Рита не сдается, ведь характер у нее что надо. Проект основан на одноименном датском сериале, где главную роль исполнила Милле Динесен.

Источник: Deadline

Netflix объявил актерский состав экранизации романа «Тень и кость»

В проекте снимутся Бен Барнс, Фредди Картер, Джесси Мей Ли, Арчи Рено, Амита Суман и Кит Янг. В центре сюжета — Алина Старкова, обычная девушка из некогда великой страны Равки. Однажды в ней пробуждается магическая сила невероятной мощи, и становится ясно: только она способна спасти всю страну. Алину увозят в королевский дворец, где ее начинают тренировать как одну из гришей — представителей элитного сообщества магов во главе с загадочным Дарклингом. Эрик Хайссерер напишет сценарий адаптации одноименного романа Ли Бардуго.

Источник: Deadline

Ксавье Долан экранизирует пьесу Мишеля Марка Бушара «Ночь, когда проснулся Лорье Годро»

Главная героиня произведения — танатолог Мириэлль, которая возвращается в родной дом ради похорон матери. Вокруг нее собираются родственники и друзья. В ходе поминок вскрываются старые обиды и на свет вылезают страшные секреты Мириэлль. Согласно источникам, Долан планирует сделать на основе пьесы Бушара сериал.

Источник: La Presse

Кадр из фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Студия Lucasfilm представила нового персонажа девятого эпизода — крохотного специалиста под дроидам Бабу Финка, который способен перепрограммировать или модифицировать любого дроида в галактике.

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» ожидается в российском прокате 19 декабря 2019-го.

Источник: EW

Луиса Краузе получила роль в комедии «Здесь сегодня» (Here Today)

Основанный на рассказе Алана Звайбела «Приз», фильм расскажет о стареющем комедийном авторе, который медленно теряет связь с реальностью. Гуляя по Нью-Йорку, он случайно знакомится с уличной певицей. Вместе они помогут друг другу справиться с любыми невзгодами. Билли Кристал и Тиффани Хэддиш исполнят в картине главные роли. Кристал также займет режиссерское кресло проекта.

Источник: Variety

Райан Куглер спродюсирует адаптацию комикса «Горький корень» (Bitter Root)

Действие комикса разворачивается в Гарлеме в 1924 году и рассказывает о некогда великой семье охотников на монстров. На протяжении нескольких поколений Сангерисы находили и исцеляли людей, которых сверхъестественные силы превратили в жутких монстров. Однако времена славы прошли, большая часть семьи пала в битвах с монстрами, а оставшиеся в живых теперь должны приложить все усилия, чтобы спасти Нью-Йорк от страшной угрозы.

Источник: Deadline

Терренс Ховард снимется в фильме «Триумф»

Сообразительный и целеустремленный подросток, страдающий легкой формой церебрального паралича (АрДжей Митти), хочет стать борцом в составе школьной команды. А чтобы завоевать сердце одноклассницы, девушки его мечты, он решает использовать свое чувство юмора. Режиссер — Бретт Леонард.

Источник: Deadline

Трейлер фильма «Хороший лжец»

Остросюжетная картина с Хелен Миррен и Иэном Маккелленом в главных ролях появится в российском прокате 14 ноября.

Дин ДеБлуа поставит экранизацию «Острова сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона

Роман рассказывает о молодом Джиме Хокинсе, который неожиданно попадает в мир пиратства, когда обнаруживает карту сокровищ капитана Флинта. Вместе с обаятельным доктором Ливси и состоятельным сквайром Трелони они отправляются на поиски сокровищ. Но они не подозревают, что за золотом также охотится жестокий Долговязый Джон Сильвер. Эван Спилиотопулос напишет сценарий адаптации.

Источник: Deadline

Ниа Лонг получила роль в триллере «Роковой роман» (Fatal Affair)

Сюжет картины вращается вокруг женщины, которая пытается сохранить брак после короткого романа со старым приятелем. Невинная интрижка оборачивается для нее кошмаром, когда она понимает, насколько опасен и неуравновешен ее знакомый. Питер Салливан поставит фильм для стрим-сервиса Netflix.

Завершились съемки мюзикла «Вестсайдская история» Стивена Спилберга

Российская премьера картины состоится 17 декабря 2020 года.

Источник: Deadline

Майкл Б. Джордан, Сет Роген и Эван Голдберг спродюсируют сериал «Средний Запад» (Middle West)

Драматический проект расскажет о двух агентах ФБР, которые прибывают в небольшой городок Гэри, штат Индиана, чтобы расследовать убийство двух полицейских, занимавшихся поисками пропавших без вести подростков. Сериал разрабатывается для стрим-сервиса Amazon.

Источник: Variety

Кадры из драмы «Баллада о Ричарде Джуэлле»

История вращается вокруг Ричарда Джуэлла — охранника на Олимпийских играх 1996 года, который первым заметил рюкзак с бомбой и сумел вовремя эвакуировать людей. Однако всеобщая благодарность длилась недолго: через несколько дней Джуэлл сам превратился в главного подозреваемого и жертву уничижительной травли со стороны СМИ. Режиссер — Клинт Иствуд.

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.