Слух дня: Появился шорт-лист актрис на роль Женщины-кошки в «Бэтмене»

Сайт Geeks WorldWide выяснил список возможных исполнителиц роли Селины Кайл — Женщины-кошки в «Бэтмене» Мэтта Ривза. По данным источника, хлыст и обтягивавший костюм антигероини могут примерить Лупита Нионго, Тесса Томпсон, Гугу Эмбата-Ро, Александра Шипп или Логан Браунинг.

Стоит отметить, что представленная информация на данный момент лишь слух, который в будущем может быть опровергнут. Она, тем не менее, совпадает с ранее озвученным заявлением, что Ривз рассматривает на роль Женщины-кошки темнокожую актрису.

Новый фильм обойдется без истории происхождения Бэтмена, но покажет, как он стал легендарным защитником Готэма. Зрители увидят 30-летнего Темного рыцаря, который уже сражается с преступностью на улицах родного города, но при этом продолжает разбираться в роли, которую для себя выбрал. Считается, что главным злодеем фильма станет Загадочник, который объединит остальных преступников против Бэтмена.

Кроме Загадочника и Женщины-кошки, в «Бэтмене» появятся и другие классические злодеи, такие как Двуликий, Пингвин, Светлячок и Безумный Шляпник.

Сейчас Ривз занят подбором актеров и планирует приступить к съемкам «Бэтмена» в конце 2019 — начале 2020 года.

Источник: GWW

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