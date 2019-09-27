Режиссер «Бамблби» экранизирует «Uncharted» и еще 12 новостей выходных

Трэвис Найт поставит экранизацию игры «Uncharted»

«Uncharted» — серия видеоигр о бесстрашном собирателе древностей и искателе приключений Нэйтане Дрейке. Он путешествует по всему миру в поисках древних артефактов, постоянно ввязываясь в разные авантюры и рискуя жизнью на регулярной основе. Сюжет экранизации не раскрывается, но предполагается, что фильм станет приквелом и расскажет о молодости Дрейка, до того как он стал знаменитым искателем приключений. Том Холланд исполнит в картине главную роль.

Источник: Deadline

Стивен Рут получил роль в драме «Четыре хороших дня»

Сюжет картины развернется на протяжении четырех дней, когда Молли (Мила Кунис) при поддержке своей матери Деб (Гленн Клоуз) пытается совладать с наркозависимостью. Они долгое время не общались и теперь должны вместе пережить все травмы, которые они нанесли друг другу. Но в итоге они поймут, насколько важны их отношения. Режиссер — Родриго Гарсия.

Источник: Deadline

Трейлер мультфильма «Камуфляж и шпионаж»

Супершпион Лэнс Стерлинг лучший в своем деле. Он способен проникнуть на любой объект, победить любого злодея и соблазнить любую женщину. В опасной профессии ему помогают разные гаджеты, которые для него собирает Уолтер. Но человеческая форма не самый идеальный вариант для шпионажа, и верный изобретатель придумывает решение и превращает Лэнса в голубя. Ведь этих городских птиц никто не замечает, а следовательно, они могут следить за кем угодно. Только вот Лэнса такой поворот не устраивает.

Драма Клинта Иствуда «Баллада о Ричарде Джуэлле» выйдет 13 декабря 2019-го

История вращается вокруг Ричарда Джуэлла — охранника на Олимпийских играх 1996 года, который первым заметил рюкзак с бомбой и сумел вовремя эвакуировать людей. Однако всеобщая благодарность длилась недолго: через несколько дней Джуэлл сам превратился в главного подозреваемого и жертву уничижительной травли со стороны СМИ.

Источник: Variety

Промопостеры и кадры из фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Российская премьера блокбастера состоится 19 декабря 2019-го.

Ингрид Бису получила роль в хорроре Джеймса Вана «Злое» (Malignant)

Сюжет проекта не раскрывается. Известно лишь, что Ван планирует снять фильм с минимальным использованием компьютерной графики и намерен закончить хоррор, прежде чем браться за «Аквамена 2».

Источник: Deadline

Трейлер шестого сезона сериала «Конь БоДжек»

Первая часть заключительного сезона мультсериала выйдет 25 октября. Вторая — 31 января 2020-го.

Джим Парсонс получил роль в сериале Райана Мёрфи «Голливуд»

Проект расскажет о золотой эпохе «фабрики грез», а действие развернется в Лос-Анджелесе 1940-х. Сериал выйдет на стрим-сервисе Netflix в мае 2020 года. Вместе с Парсонсом к актерскому составу «Голливуда» присоединились Дилан МакДермотт, Самара Уивинг, Мод Апатоу, Джо Мантелло, Лора Хэрриер и Джейк Пикинг.

Источник: Variety

Дэвид Стрэтэйрн присоединился к актерскому состав триллера «Аллея кошмаров»

Основанный на одноименном нуаре 1947 года, фильм рассказывает о молодом и амбициозном аферисте Стэне Карлайле. Долгое время проработав карнавальным фокусником, читающим чужие мысли, Стэн решает заняться более прибыльным делом. При помощи психиатра Лилит Риттер он убеждает богатых людей, что умеет разговаривать с мертвыми. Но попытка сыграть по-крупному оборачивается для Стэна провалом и вынуждает его вновь вернуться к карнавальной жизни, где он начинает постепенно спиваться. Брэдли Купер исполнит в проекте главную роль. Гильермо дель Торо занимает режиссерское кресло картины.

Источник: THR

Промокадры из кроссовера канала CW «Кризис на бесконечных Землях»

Звезда «Возвращения Супермена» Брэндон Рут вновь примерил трико Человека из стали. Он сыграет версию Супермена одного из параллельных миров. Кроссовер супергеройских сериалов CW начнется в декабре, а завершится в январе 2020-го.

Оливер Хиршбигель спродюсирует и поставит сериал об иммигрантах

Сюжет проекта под рабочим названием «Европа» (Europe) держится в тайне. Известно лишь, что в центре сюжета окажутся иммигранты, прибывающие в Европу из Африки. Сериал частично основан на книге Фабрицио Гатти «Билал» (Bilal).

Источник: Variety

Тизер мини-сериала «Война миров»

Новая экранизация фантастического романа Герберта Джорджа Уэллса ожидается в 2019 году.

Даниэль Брюль поставит черную комедию «Следующая дверь» (Next Door)

Картина расскажет о социальном неравенстве и джентрификации. Подробности сюжета не раскрываются. Брюль не только поставит фильм, но и исполнит в нем главную роль.

Источник: Variety

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