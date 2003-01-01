Американский бокс-офис: «Эверест» на высоте

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 27 по 29 сентября 2019 года. Данные предварительные и могут измениться.

Билеты на фильмы, которые выйдут или уже идут в российском прокате, можно купить, нажав на соответствующий значок на карточке ленты. Чтобы не пропустить дату премьеры, нажмите «Буду смотреть».

1. «Эверест» (1-я неделя), 20,9 млн долларов, 4242 кинотеатра

Мультфильм студии DreamWorks о дружбе девочки и снежного человека — единственный новый релиз в широком прокате. Неудивительно, что первое место досталось «Эвересту» без труда, тем более что уже месяц в кинотеатрах не было новой полнометражной анимации. Вершина покорена, но абсолютные цифры бывают и лучше. У «Эвереста» результат на уровне «ЛЕГО Ниндзяго Фильм» и прошлогоднего «Смолфута». Последний — тоже мультфильм про йети, вышедший в сентябре. У двух картин похожие оценки критиков на Rotten Tomatoes (76% — у «Смолфута», 80% — у «Эвереста») и публики на CinemaScore (A- и A соответственно). Поэтому можно ждать, что «Эверест» тоже закончит прокат с результатом в 3,6 раза выше дебюта — это около 75 млн долларов.

Именно таким был и бюджет мультфильма. С учетом расходов на рекламу и доли кинотеатров придется постараться, чтобы выйти в плюс. Главные надежды студия Universal, которая занимается прокатом, возлагает на Азию. Фильм сделан в сотрудничестве с китайской Pearl Studios, и несколько ключевых персонажей «Эвереста» — китайцы, включая главную героиню, которая разговаривает голосом Хлои Беннет. Мультик выйдет в КНР во вторник, а пока что сборы за пределами Америки не дотягивают даже до 10 миллионов.

Тем не менее такое чудное явление, как фильм по оригинальному сценарию на первой строчке бокс-офиса, встречается нечасто. Если быть точнее, в этом году это всего третий такой случай после «Мы» Джордана Пила и недавних «Хороших мальчиков» (оба фильма также выпущены Universal). Всего же у компании теперь семь фильмов, побывавших в лидерах проката в 2019 году, или даже восемь, если считать «Аббатство Даунтон» (Focus Features, выпустившая фильм, тоже принадлежит Universal). Так или иначе, это лучший результат среди всех голливудских студий в этом году. Даже у Disney не было столько релизов на первом месте.

2. «Аббатство Даунтон» (2-я неделя), 14,5 млн долларов (-53,3%), 3390 кинотеатров (+311)

После 10 дней в прокате «Аббатство Даунтон» занимает пятое место в истории компании Focus Features — американские сборы достигли 58,5 млн долларов. Больше всего среди всех релизов студии собрала в 2005 году «Горбатая гора» (83 миллиона), и есть ощущение, что этот рекорд падет. Тем не менее результат второго уик-энда «Аббатства», казалось, должен был быть лучше. В предвкушении хорошей недели больше 300 новых кинотеатров поставили картину в свой репертуар, но сборы все равно снизились больше чем наполовину. Поскольку английских аристократов особенно любят взрослые зрители, считалось, что фильм будет держаться лучше. Впрочем, у «Аббатства» еще много недель впереди.

3. «Стриптизерши» (3-я неделя), 11,5 млн долларов (-31,8%), 3508 кинотеатров (-17)

Как и «Аббатство Даунтон», «Стриптизерши» — фильм, на который особенно активно ходят женщины, но у криминальной комедии с Дженнифер Лопез ниже средний возраст зрительниц. И именно «Стриптизерши» эту неделю в прокате прошли хорошо. У фильма отличное сарафанное радио, восторги в социальных сетях и в СМИ. Поэтому на третий уик-энд проката он почти не потерял в числе кинотеатров и поднялся с пятой строчки рейтинга на третью. Общие сборы в США и Канаде на вечер воскресенья — 80 млн долларов, третий результат в истории студии STX.

4. «Оно 2» (4-я неделя), 10,4 млн долларов (-38,8%), 3611 кинотеатров (-545)

Хороший уик-энд провела и экранизация Стивена Кинга. «Оно 2» приближается к 200 миллионам американских сборов — сейчас у фильма 193 миллиона.

5. «К звездам» (2-я неделя), 10,1 млн долларов (-46,6%), 3460 кинотеатров

Попытки сай-фая с Брэдом Питтом выйти на окупаемость вызывают симпатию, но веры в успех все меньше. «К звездам» опустился со второй строчки на пятую, потеряв почти половину сборов первого уик-энда. 35,5 млн долларов в американском прокате и еще 53,5 миллиона в зарубежном — это не самые звездные цифры по итогам второй недели. Напомним, что в производстве картина важного американского режиссера Джеймса Грэя стоила около 100 миллионов.

6. «Рэмбо: Последняя кровь» (2-я неделя), 8,6 млн долларов (-54,6%), 3618 кинотеатров

Похоже, очередная серия подвигов вьетнамского ветерана Джона Рэмбо не задержится в первой десятке надолго. Всего двух уик-эндов хватило «Последней крови», чтобы упасть во вторую половину рейтинга. А нишу маскулинного кино на следующей неделе прочно займет «Джокер». Всего у Сталлоне сейчас 33 миллиона в Америке при бюджете в 50 миллионов.

7. «Джуди» (1-я неделя), 3,1 млн долларов, 461 кинотеатр

Кино о легендарной Джуди Гарлэнд в последний год ее жизни — новый релиз Roadside Attractions, недавно выпустившей в прокат «Арахисового сокола». Основной расчет независимой студии на «Оскары», и преображение Рене Зеллвегер в звезду старого Голливуда уже спровоцировало в Лос-Анджелесе разговоры о возможной номинации, а то и победе в категории «Лучшая женская роль». Критики отмечают то, как точно Зеллвегер попала в образ Гарлэнд. На Rotten Tomatoes у «Джуди» 84% положительных рецензий. Зрители, по подсчетам CinemaScore, ставят фильму оценку A-.

Несмотря на все эти факторы, коммерческий успех «Джуди» все равно по-настоящему впечатляет. Да, это всего седьмая позиция в рейтинге и лишь 3 миллиона сборов, но фильм в эти выходные показывали всего в 461 кинотеатре. По средним сборам на копию (6 тысяч 706 долларов) у «Джуди» лучший результат недели, за исключением «Первой любви» Такаси Миике, которая идет всего в двух залах. Можно предположить, что прокат «Джуди» в ближайшие недели будет расширяться.

8. «Хорошие мальчики» (7-я неделя), 2 млн долларов (-22,4%), 1503 кинотеатра (-522)

Одна из самых удачных комедий этого года, «Хорошие мальчики» уже собрали в Америке 80 млн долларов — вчетверо больше своего бюджета. Интерес к фильму по-прежнему снижается медленно. По сравнению с прошлой неделей он потерял меньше четверти сборов (лучший показатель в первой десятке).

9. «Король Лев» (10-я неделя), 1,6 млн долларов (-40,1%), 1691 кинотеатр (-287)

Симба и Муфаса получили с американских зрителей еще 1,6 миллиона — это крохи по сравнению с текущим результатом в 540 миллионов в США и Канаде. Во всем мире «Король Лев» продал билетов на 1,638 миллиарда.

10. «Падение ангела» (6-я неделя), 1,5 млн долларов (-36,2%), 1652 кинотеатра (-853)

Джерард Батлер в роли агента Бэннинга получил еще полтора миллиона и, скорее всего, покидает десятку. За пять с половиной недель «Падение ангела» заработало в Америке 67 млн долларов.

В предстоящий уик-энд в американских кинотеатрах начнут показывать «Джокера». Само собой, с таким конкурентом других больших релизов в прокате не ожидается.