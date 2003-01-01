Миккельсен, Козловский и Кодзима: Почему стоит посетить Comic Con Russia 2019

С 3 по 6 октября в Москве пройдет шестой фестиваль популярных фильмов и сериалов Comic Con Russia 2019. В рамках четырехдневной программы посетители конвента смогут увидеть эксклюзивные материалы из самых разных проектов, встретить звезд кино и телевидения. КиноПоиск, выступающий информационным партнером события, собрал все самое интересное, что произойдет в эти дни в павильоне № 1 выставочного центра «Крокус Экспо».

Четверг, 3 октября

В этот день в кинозале Comic Con Russia пройдет презентация нового продюсерского проекта Тимура Бекмамбетова — screenlife-сериала «Ночные мертвецы» (Dead of Night), сделанного для приложения Snapchat. Посетители фестиваля смогут эксклюзивно увидеть все 10 эпизодов шоу на английском языке.

3 октября состоится презентация новинок студии Disney, а главный редактор издательства Bubble Роман Котков расскажет журналистам и гостям конвента о новых комиксных, digital- и анимационных проектах компании.

Пятница, 4 октября

Мадс Миккельсен / Фото: Getty Images

В этом году Comic Con Russia посетит несколько крупных звезд. Одна из них — Мадс Миккельсен, который 4 октября предстанет перед гостями конвента на сцене зала № 2. Актер пообщается с фанатами, раздаст автографы и примет участие в фотосессиях.

КиноПоиск также представит на конвенте свой новый сериальный сезон и расскажет о проектах, которые скоро появятся эксклюзивно на КиноПоиск HD. Например, «Бэтвумен» — новый сериал канала CW с Руби Роуз в роли защитницы Готэма, или «Харли Квинн», мультсериал для взрослых о новых приключениях подружки Джокера. Кроме этого, гостям фестиваля расскажут о новых сезонах сериалов «Наследие», «Рик и Морти», «Вероника Марс», «Бесстыжие», «Касл-Рок» и «Великолепные Медичи».

В кинозале КиноПоиск проведет специальный показ нового сериала «Боевое оригами». Проект рассказывает о Вэнди Охате, обычной жительнице Канады японского происхождения, которая внезапно узнает три вещи. Во-первых, у нее есть брат-близнец. Во-вторых, она сама является камидзин — воином, способным превращать бумагу в смертельное оружие. И, в-третьих, по каким-то причинам за ней теперь охотится другая камидзин по имени Садако. Жизнь Вэнди становится чрезвычайно увлекательной.

Постановщик Никита Аргунов вместе с Риналем Мухаметовым, Любовью Аксеновой и Антоном Пампушным представят на фестивале фантастическую картину «Кома». Посетители конвента смогут пообщаться с актерами и увидеть эксклюзивные материалы к фильму.

Кинокомпания PREMIER Studios и телеканал ТВ-3 представят на Comic Con Russia несколько своих новых проектов. 4 октября посетители смогут узнать о фильме «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» — продолжении комедии 2018 года, основанной на одноименном сериале. Режиссер Илья Куликов и актриса Рина Гришина покажут зрителям первый трейлер картины и видео со съемочной площадки.

В этот же день в кинозале состоятся встреча с создателем мультсериала «Черный плащ» Тэдом Стоунсом и премьерный показ анимационного сериала «Диптих». Канал «2×2» проведет предпремьерный показ мультсериала для взрослых «Нигдегород». Компания Capella Film покажет посетителям конвента комедию «Арахисовый сокол», где одну из главных ролей исполнил Шайа ЛаБаф.

Суббота, 5 октября

Эндрю Скотт / Фото: Getty Images

Эндрю Скотт, знакомый зрителю по ролям Джима Мориарти в «Шерлоке» и Сексуального Священника в «Дряни», выступит перед посетителями фестиваля на сцене зала № 1. Актер пообщается с фанатами, раздаст автографы и примет участие в фотосессиях.

Мадс Миккельсен вернется на сцену Comic Con Russia. Днем он вновь пообщается с гостями конвента, а вечером вместе с Хидэо Кодзимой представит игру «Death Stranding». В кинозале «Крокус Экспо» собравшимся покажут материалы по игре и расскажут о создании проекта. Стоит отметить, мероприятие закрытое, и доступ будет исключительно по приглашениям.

В субботу состоится несколько презентаций крупных кино- и телепроектов. Федор Бондарчук, Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов и Юрий Борисов представят фильм «Вторжение». Они расскажут зрителям о создании картины, раскроют детали сюжета и раздадут автографы.

Посетители фестиваля смогут увидеть эксклюзивные материалы со съемок картины «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименных комиксов Bubble. На главной сцене конвента будут раскрыты актерский состав, сюжет и другие подробности проекта. На стенде издательства пройдет автограф-сессия с актерами. Гости конвента также могут посетить стенд фильма, принять участие в интерактивном квесте и получить уникальные призы с символикой ленты.

В дополнение к этому во втором зале состоится презентация картины «Вратарь галактики», в которой примут участие постановщик Джаник Файзиев и актеры проекта. В кинозале посетители смогут увидеть геймплей игры «Cyberpunk 2077», где одного из персонажей сыграл Киану Ривз. Там же пройдут предпремьерный показ аниме Макото Синкая «Дитя погоды» и демонстрация новинок Disney.

Воскресенье, 6 октября

Данила Козловский / Фото: ТАСС

В последний день Comic Con Russia Мадс Миккельсен и Эндрю Скотт вновь выступят перед собравшимися — в залах № 1 и № 2 соответственно.

На сцене зала № 2 Данила Козловский представит свой новый проект — картину «Карамора» об альтернативной истории России, где страной тайно управляют вампиры. Козловский поставил фильм и исполнил в нем главную роль анархиста Караморы, который после смерти возлюбленной от рук кровопийц решает окончательно разобраться с нежитью.

PREMIER Studios и ТВ-3 проведут в воскресенье презентации двух ожидаемых отечественных проектов — «Метро 2033» и «Аванпоста». В первом случае перед гостями фестиваля выступит Дмитрий Глуховский, автор романа, положенного в основу картины. Он ответит на вопросы и раскроет подробности будущего фильма.

Режиссер Егор Баранов, сценарист Илья Куликов и актриса Лукерья Ильяшенко представят фантастическую ленту «Аванпост». Собравшимся покажут трейлер и нарезку фрагментов из фильма.

На сцене зала № 2 Егор Абраменко расскажет о фантастическом хорроре «Спутник», в котором главную роль исполнил Петр Федоров. Там же впоследствии состоится презентация фильма ужасов «Яга. Кошмар темного леса», где перед гостями фестиваля выступят режиссер Святослав Подгаевский и продюсер Иван Капитонов. Александр Роднянский представит на сцене приключенческую картину «Девятая».

В кинозале «Крокус Экспо» в воскресенье состоятся презентация сериалов компании PREMIER «Колл-центр» и «Эпидемия» и премьера «Подозрительной Совы» и «Бурдашева» от канала «2×2». Издательство Bubble вновь расскажет о новых комиксных, digital- и анимационных проектах компании.

Под закрытие фестиваля в кинозале пройдет предпремьерный показ комедийного хоррора «Zомбилэнд: Контрольный выстрел».

Все четыре дня на территории фестиваля будет действовать специальный стенд по мультсериалу «Рик и Морти», созданный каналом «2×2» и КиноПоиском. Посетители стенда смогут получить стикеры от «2×2» и КиноПоиска, а также промокод на подписку КиноПоиск HD. 5 октября стенд посетит Сыендук, который встретится с фанатами и раздаст автографы.

Полностью с программой Comic Con Russia 2019 можно будет ознакомиться на сайте фестиваля.