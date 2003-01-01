Режиссер «Мистера Робота» поставит спин-офф «Звездных войн» об Оби-Ване Кеноби

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Дебора Чоу, постановщица «Американских богов», «Мистера Робота» и «Мандалорца», займет режиссерское кресло безымянного сериала Disney+ о рыцаре-джедае Оби-Ване Кеноби. Хуссейн Амини («МакМафия») написал сценарий спин-оффа «Звездных войн». Юэн МакГрегор, сыгравший Кеноби с трилогии приквелов, вернется в роли знаменитого джедая.

Кеноби — один из ключевых персонажей фантастической саги Джорджа Лукаса, он появляется во всех шести основных эпизодах «Звездных войн». В оригинальной трилогии его сыграл сэр Алек Гиннесс, а в первых трех эпизодах эту роль исполнил МакГрегор. На данный момент неизвестно, о каком периоде жизни Кеноби пойдет речь в сериале.

Изначально в планах студии был полнометражный сольный фильм о Кеноби. Предполагалось, что его поставит Стивен Долдри, но в итоге постановщик выбыл из режиссерского кресла, и проект исчез с радаров. Впоследствии появились слухи, что спин-офф минует кинотеатры и выйдет сразу на Disney+. В итоге картина превратилась в сериал для стриминг-платформы.

После неудачного проката «Хана Соло» студия Lucasfilm сменила тактику работы со «Звездными войнами». В работе по-прежнему находятся новая трилогия от Райана Джонсона и фильм Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса, но спин-оффы переместились на менее рискованный Disney+. В ноябре вместе со стартом стрим-сервиса выйдет сериал Джона Фавро «Мандалорец», а отдельный проект о Кассиане Андоре, шпионе повстанцев из «Изгоя-один», уже в разработке.

Старт съемок «Кеноби» запланирован на начало 2020 года.

Источник: THR

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