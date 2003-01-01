Трейлер боевика «King’s man: Начало»: Лига выдающихся джентльменов

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Оригинальный трейлер:

В 2015 году режиссер Мэттью Вон снял задорный, энергичный экшен «Kingsman: Секретная служба», где представил миру элегантных супершпионов, действующих втайне на благо всего мира. «King’s man: Начало» — история происхождения этой организации, когда в ней было всего несколько человек, а миру угрожала одна из самых страшных войн в человеческой истории.

Главный герой новой картины — Конрад (Харрис Дикинсон), молодой и целеустремленный сын герцога Оксфордского (Рэйф Файнс), желающий помочь миру и служить на благо Англии. Заметив в сыне потенциал, герцог рассказывает Конраду о независимой шпионской организации «King’s man», члены которой должны остановить угрозу мирового масштаба. Так Конрад оказывается втянут в мир секретов и смерти.

Новый постер:

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