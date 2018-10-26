Умер режиссер «Обыкновенного чуда» Марк Захаров

28 сентябряОбсудить0

В возрасте 85 лет скончался режиссер театра и кино Марк Захаров.

Захаров умер после непродолжительной болезни. 20 августа режиссер был доставлен в больницу с двусторонним воспалением легких, 9 сентября его выписали. Причиной смерти стало повторное воспаление легких. Даты прощания и похорон станут известны позже.

Марк Захаров руководил московским театром «Ленком» с 1973 года. Среди его самых значительных кинорежиссерских работ — «12 стульев» с Андреем Мироновым, «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Убить дракона». Также Захаров является соавтором сценариев к картинам «Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья» и «Честь имею».

Один из самых известных его спектаклей в «Ленкоме» — рок-опера «Юнона и Авось», телеверсия которой стала очень популярной.

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