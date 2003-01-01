Disney и Sony договорились о совместном производстве фильмов о Человеке-пауке

27 сентябряОбсудить0

Студии Sony и Disney смогли достигнуть соглашения относительно совместного использования образа Человека-паука. Кевин Файги и студия Marvel спродюсируют третью картину с Томом Холландом в главной роли, которая ожидается в кинотеатрах 16 июля 2021 года. Человек-паук также сможет появиться в будущих проектах киновселенной Marvel.

20 августа стало известно, что Файги и Marvel больше не будут сотрудничать с Sony при создании фильмов о Человеке-пауке. Ранее заключенная сделка о совместном использовании персонажа была расторгнута, после того как Disney запросила пересмотреть условия договоренности: студия хотела получить контроль над 50% франшизы. В итоге Sony отказалась.

Как сообщают источники, в новых переговорах принимали участие все ведущие руководители двух студий. По условиям новой договоренности Disney будет получать с фильмов о Человек-пауке около 25% прибыли. При этом Disney оставит за собой все права на выпуск сопутствующих товаров. Эми Паскаль выступит продюсером третьего фильма вместе с Файги.

В своем заявлении Кевин Файги порадовался возможности и дальше работать над Человеком-пауком и фактически намекнул, что персонаж может и в будущем появиться в фильмах Sony.

«Так уж вышло, что он единственный герой с суперспособностью переходить в другие киновселенные, — заметил продюсер. — Так что пока Sony развивает свою Спайди-вселенную, никогда не знаешь, что может произойти в будущем».

Источник: Variety

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