Россия выдвинула драму «Дылда» на соискание номинации премии «Оскар»

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Лента Кантемира Балагова «Дылда» может представить Россию на 92-й церемонии вручения премии «Оскар». Как сообщает продюсер картины Александр Роднянский, Российский оскаровский комитет выдвинул картину на соискание номинации премии американской киноакадемии в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

По словам Роднянского, комитет выбирал между двумя фильмами — «Т-34» и «Дылдой», но в итоге большинство голосов получила картина Балагова.

«Дылда» — история двух молодых женщин, вернувшихся с фронта в послевоенный Ленинград. Они пережили немало тягот, но теперь им предстоит выстраивать на руинах мирную жизнь, пытаясь справиться с новообретенными демонами внутри. Подробнее о картине КиноПоиск рассказывал здесь.

Прямо сейчас «Дылда» эксклюзивно доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре КиноПоиска.

Источник: «Ведомости»

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