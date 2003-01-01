Бокс-офис России: Зритель не захотел разгадывать «Тайну печати дракона»

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1. «Тайна печати дракона» (1-я неделя), 164 млн рублей, 582 тысячи зрителей, 34 577 сеансов

После неубедительных итогов проката в Китае в августе (там фильм собрал чуть больше 2 млн долларов) «Тайна печати дракона» не взлетела и в России. Фильм стартовал хуже самых осторожных прогнозов, суливших ему 200 млн рублей в первый полноценный уик-энд. Вместо этого — 178 млн рублей с учетом недельного превью в залах IMAX. Это говорит о том, что российско-китайскому фэнтези не удастся даже по итогам проката приблизиться к кассе, которую « Вий» собирал в первый уик-энд (579 млн рублей).

Впрочем, повторения результата «Вия» аналитики и не ждали. Во-первых, проекты разделяет слишком много лет — за это время лояльная франшизе аудитория успела утомиться от постоянных переносов даты премьеры сиквела. Во-вторых, с брендом «Вия» сегодня скорее ассоциируется киносериал «Гоголь», каждая часть которого собирала на старте лучше «Тайны печати дракона». В-третьих, сложилось впечатление, что в рекламной кампании продюсеры заметно дистанцировались от первого фильма, делая упор на участие в картине Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера. Учитывая жанр и международный характер «Тайны…», самым оптимистичным вариантом для нее виделась судьба «Великой стены» (236 млн рублей в первый уик-энд). Но и эти цифры повторить не удалось. Финальные сборы картины вряд ли превысят 400 млн рублей, что при заявленном бюджете в 50 млн долларов — серьезный провал. Даже если держать в уме, что значительная часть этого бюджета — вложения китайских инвесторов.

2. «Оно 2» (3-я неделя), 74 млн рублей (-64%), 270 тысяч зрителей, 11 665 сеансов

Хоррор Warner Bros. стал 11-м фильмом, преодолевшим отметку в 1 млрд рублей в России в этом году. Всего в копилке фильма после трех недель проката — 1,029 млрд рублей. Вскоре будет превзойден бокс-офис первого «Оно» (1,048 млрд рублей).

3. «Стриптизерши» (2-я неделя), 38 млн рублей (-36%), 127 тысяч зрителей, 6063 сеанса

На прошлой неделе мы отмечали, что для «Стриптизерш» будет успехом удвоение стартовой кассы к финалу проката. Но проекту студии STX удалось сделать это уже после второго уик-энда. За 11 дней в России криминальная драмеди с Дженнифер Лопез заработала 125 млн рублей. Теперь ближайший кассовый ориентир для «Стриптизерш» — комедия «Красотка на всю голову» (155 млн рублей), еще один релиз STX, ориентированный на женскую аудиторию.

4. «Рэмбо: Последняя кровь» (1-я неделя), 29 млн рублей, 101 тысяча зрителей, 9178 сеансов

Фильмы прокатчика Megogo Distribution, рассчитанные на мужскую аудиторию, в этом году разочаровывают. Еще не забылся провал «Падения ангела», как снова неудача. Фильм стартовал чуть лучше уже упомянутого «Падения ангела» (27 млн рублей) и «Снегоуборщика» (24 млн рублей) — впрочем, разница не самая принципиальная. Совершенно другой уровень сборов показывал в этом году «Крид 2» (72 млн рублей) — продолжение франшизы «Рокки», в котором самому Сталлоне отводится роль второго плана. Собственно, «Рэмбо» в очередной раз подтвердил, что в России Слай больше не является звездой, способной в одиночку сделать релиз привлекательным для широкой аудитории.

5. «Yesterday» (1-я неделя), 24 млн рублей, 80 тысяч зрителей, 7554 сеанса

Российский офис Universal выпускал этот музыкальный фильм без большого энтузиазма. Об этом говорит и трехмесячный перерыв между мировой и российской премьерами, и ограниченный масштаб рекламной кампании. Как итог — не самые блестящие результаты стартового уик-энда. Фильм Дэнни Бойла уступил и недавнему «Рокетмену» (27 млн рублей), и предыдущей работе Бойла «Т2 Трейнспоттинг» (28 млн рублей). Среди аналогов удалось обойти «Бойфренда из будущего» (16 млн рублей в первый уик-энд с учетом СНГ). При этом по средней посещаемости (10 человек на одном сеансе) «Yesterday» занимает последнее место в топ-10.

6. «Комната желаний» (1-я неделя), 24 млн рублей, 84 тысячи зрителей, 4270 сеансов

Этот мелодраматический хоррор стал единственной игровой новинкой в десятке, стартовавшей выше ожиданий. Фильму удалось заработать в первый уик-энд больше «Солнцестояния» (18 млн рублей), предыдущего фильма «Вольги» в этом жанре. Средняя посещаемость у «Комнаты желаний» (19 человек на одном сеансе) — лучшая среди новинок. Для сравнения: у «Тайны печати дракона» этот показатель равен 16.

7. «Щегол» (2-я неделя), 16 млн рублей (-55%), 51 тысяча зрителей, 4188 сеансов

Экранизация романа Донны Тартт продолжает терпеть фиаско в России, где в копилке фильма после второго уик-энда 62 млн рублей. Покорение рубежа в 100 млн рублей, видимо, станет для этой картины непосильной задачей.

8. «Побег из джунглей» (1-я неделя), 14 млн рублей, 62 тысячи зрителей, 3559 сеансов

Шестая часть китайской франшизы про медведей Буни, добравшаяся до России, показала стандартно хороший результат для анимационных проектов прокатчика «Экспонента» — чуть больше в этом году собирали «Маугли дикой планеты» (17 млн рублей) и «Руслан и Людмила: Перезагрузка» (16 млн рублей).

9. «Однажды в… Голливуде» (7-я неделя), 9,9 млн рублей (-33%), 28 тысяч зрителей, 1271 сеанс

На седьмой неделе проката фильм Квентина Тарантино удерживает титул самого посещаемого в топ-10 — в среднем каждый сеанс «Однажды в… Голливуде» привлек 22 зрителей. Общая касса проекта в России достигла 1,102 млрд рублей.

10. «Королевские каникулы» (3-я неделя), 9,3 млн рублей (-48%), 39 тысяч зрителей, 1853 сеанса

Канадский мультфильм по итогам трех недель проката остановился в миллиметре от того, чтобы превзойти сборы «Астерикса и тайного зелья». У «Каникул» в копилке 64,879 млн рублей, финальная касса «Астерикса…» — 64,896 млн рублей. Понятно, что уже в понедельник «Королевские каникулы» вырвались вперед и заняли второе место по сборам среди независимых анимационных релизов в 2019 году.

На этой неделе в российском прокате случится битва между Брэдом Питтом и Александром Петровым — в прокат выйдут философская фантастика Джеймса Грэя «К звёздам» и российский шпионский триллер «Герой». Зрители в крупных городах смогут оценить документальный фильм «С любовью, Антоша» о трагически погибшем актере Антоне Ельчине.