Трейлер «Путь: Во все тяжкие. Фильм»: Возрождение Джесси Пинкмана

Если судить по новому трейлеру полнометражного продолжения «Во все тяжкие», то освобождение из плена не принесло Джесси желаемой свободы. Призраки прошлого не отпускают его, продолжая являться во все и наяву.

Сюжет «Путь: Во все тяжкие. Фильм» начинается практически сразу после финала сериала, когда Джесси сбежал от неонацистов, которые держали его в качестве раба, готовящего наркотики. Не зная, куда ему податься, Джесси скрывается от полиции, похитителей, прошлого и должен понять, как ему жить дальше.

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