Трейлер «Путь: Во все тяжкие. Фильм»: Возрождение Джесси Пинкмана

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Если судить по новому трейлеру полнометражного продолжения «Во все тяжкие», то освобождение из плена не принесло Джесси желаемой свободы. Призраки прошлого не отпускают его, продолжая являться во все и наяву. 

Сюжет «Путь: Во все тяжкие. Фильм» начинается практически сразу после финала сериала, когда Джесси сбежал от неонацистов, которые держали его в качестве раба, готовящего наркотики. Не зная, куда ему податься, Джесси скрывается от полиции, похитителей, прошлого и должен понять, как ему жить дальше.

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