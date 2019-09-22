Костюм Бэтмена для неснятой «Лиги справедливости» и еще 10 новостей дня

Джулиус Эйвери поставит «Самаритянин» с Сильвестром Сталлоне

Действие фильма развернется в будущем, спустя 20 лет после того, как в эпической схватке суперзлодея и супергероя первый погиб, а последний бесследно пропал. Мальчик, живущий на окраине, знакомится с пожилым мужчиной, живущим в доме напротив. Постепенно герой понимает, что его новый друг не кто иной, как бывший супергерой. Причина, заставившая его скрываться, окажется чудовищной. Брэги Ф. Шут написал сценарий картины.

Источник: Deadline

Миколь Уайт и Жаклин Маккензи снимутся в хорроре Джеймса Вана Silvercup

Сюжет проекта не раскрывается. Известно лишь, что Ван планирует снять фильм с минимальным использованием компьютерной графики и намерен закончить хоррор, прежде чем браться за «Аквамена 2».

Источник: Deadline

Концепт-арт неснятой «Лиги справедливости» Джорджа Миллера

В сети появился набросок возможного костюма Бэтмена в исполнении Арми Хаммера. По словам автора поста в Instagram, костюм представлял собой смесь кевлара и кольчуги, с дополнительной защитой для шеи и гидравлическим механизмом в руках. На груди и у глаз — светоотражающая краска, призванная делать Темного рыцаря еще более устрашающим в темноте. Как утверждает источник, дальше концепта работа над этой версией костюма не зашла.

Мэгги Грэйс получила роль в комедии «Любовь, свадьбы и другие катастрофы»

Романтическая комедия расскажет о людях, которые организовывают свадьбы. Они изо всех сил стараются, чтобы создать для клиентов идеальный день, тогда как их собственные жизни далеки от совершенства. Деннис Дуган поставит картину.

Источник: Deadline

Дин ДеБлуа поставит фантастическую картину «Микронавты»

Фильм основан на одноименной серии игрушек, выпускавшейся в 1970-х. Действие развивалось в Микровселенной, где всем заправляет жестокий диктатор Барон Карза, захвативший власть после убийства королевской семьи. Ему противостоит команда разношерстных героев. ДеБлуа не только поставит, но и напишет сценарий картины.

Источник: THR

Николас Кейдж и Алекс Вулф снимутся в фильме «Свинья» (Pig)

В центре сюжета — герой Кейджа, собиратель трюфелей, живущий в орегонской глуши. Когда неизвестные похищают его любимую свинью, с помощью которой он выискивал трюфели, он вынужден отправиться за ней в Портленд и столкнуться с собственными, давно забытым прошлым. Режиссер — Майкл Сарноски.

Источник: Deadline

Трейлер комедийного сериала «Куколка»

Главная героиня проекта — Джулс, которую после продолжительных отношений бросает парень. Теперь она должна найти в себе силы жить дальше и понять, кто она вне отношений. Сериал выйдет на стрим-сервисе Hulu 15 ноября 2019-го.

Михиль Хаусман присоединился к актерскому экшен-триллера «Кейт»

Сюжет вращается вокруг оперативницы Кейт, отравленной сильным ядом. У нее есть менее 24 часов, чтобы разобраться со своими врагами и попутно найти неожиданную связь с дочкой одной из своих прошлых жертв. Седрик Николя-Троян занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: Variety

Трейлер сериала «Лаймтаун»

Проект основан на одноименном подкасте и рассказывает о журналистке, которая пытается выяснить, что случилось с тремя сотнями людей, без следа пропавших из небольшого исследовательского сообщества Лайматаун, в штате Теннесси. Сериал стартует на Facebook Watch с 16 октября.

Сигурни Уивер и Кевин Клайн снимутся в драме «Хороший дом» (The Good House)

Главная героиня — агент по продаже недвижимости Хильди Гуд, чья налаженная жизнь начинает разваливаться на части, когда она снова встречает старого возлюбленного и становится заложницей его безумного поведения. Майя Форбс и Уоллес Володарски поставят картину.

Источник: Deadline

Малкольм М. Мейс напишет ремейк картины «Нью-Джек-Сити»

В центре сюжета — наркоторговец Нино Браун, считающий себя неуязвимым королем преступного мира Гарлема. Он молод, богат и красив, влиятелен и жесток в своем деле. Мало кто рискует противостоять ему, хотя все равно находятся те, кто готов бросить вызов его правлению. На данный момент не сообщается, кто поставит новую версию.

Источник: Deadline

Джереми Пивен, Брюс Дерн и Тэрин Мэннинг снимутся в комедии «Крабы в ведре» (Crabs in a Bucket)

Сюжет вращается вокруг застройщика Мика, который возвращается в родной район Филадельфии на похороны матери и узнает, что ему завещали их старый семейный паб. Его босс хочет снести заведение и облагородить все вокруг ради потенциальных новых жильцов, но Мик не уверен, что готов продать родной бар. Теперь он должен понять, что для него важнее — семья или карьера. Режиссер — Пол Лайтнер.

Источник: Deadline

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