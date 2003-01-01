Премьера на КиноПоиске: Трейлер комедии «Давай разведемся!»

На первый взгляд картина Анны Пармас, режиссера клипов группы «Ленинград», может показаться обычной легковесной комедией о семейных ценностях. Но на деле — это история сильной женщины в исполнении Анны Михалковой, которая неожиданно для себя понимает, что нет ничего страшного в расставании, а в будущем ее наверняка ждет новое счастье.

Главная героиня «Давай разведемся!» — Маша, врач-гинеколог, которая постоянно работает, чтобы содержать семью и выплачивать кредит за дом в поселке Концы. Из-за этого она не сразу замечает, что у мужа Миши появилась любовница, и он уже собрался оставить жену. В одночасье ее жизнь переворачивается с ног на голову, но привыкшая побеждать Маша не готова без боя уступать любимого супруга красотке фитнес-тренеру. Она собирается использовать любые методы, чтобы вернуть Мишу, но в итоге поймет, что счастлива и сама по себе.

Постер:

Премьера «Давай разведемся!» состоялась в рамках 30-го кинофестиваля «Кинотавр», откуда КиноПоиск рассказывал о «легком, смешном, абсолютно коммерческим и при этом очень феминистском фильме». По результатам зрительского голосования, партнером которого выступил КиноПоиск, комедии вручили диплом «Выбор зрителей».

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