Слух дня: Marvel хочет сделать сиквел «Черной Вдовы» с Флоренс Пью

Как сообщают источники, студия Marvel рассматривает возможность продолжить историю Черной Вдовы после выхода сольного фильма о Наташе Романофф. Согласно инсайдерам, героиней новой картины может стать Елена Белова в исполнении Флоренс Пью, которая будет представлена в 2020 году в «Черной Вдове».

Белова, как и Романофф, — выпускница «Красной комнаты», специальной программы по созданию Вдов, профессиональных убийц и шпионов. В комиксах она часто выступает в роли антагониста, действуя на стороне «Гидры» и других злодейских организаций.

По информации источников, в фильме Белова станет кем-то вроде ученицы для героини Скарлетт Йоханссон, которая планирует окончательно разобраться с «Красной комнатой» и закрыть программу. Наташе предстоит столкнуться с профессиональным наемником Таскмастером, способным в точности повторять любые движения, и российским супергероем Красным Стражем.

Стоит отметить, что представленная информация, несмотря на заверения о надежности источников, на данный момент лишь слух, который в будущем может быть опровергнут.

Источник: We Got This Covered

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