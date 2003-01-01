Джона Хилл и Джеффри Райт могут сняться в «Бэтмене» Мэтта Ривза

Джеффри Райт и Джона Хилл планируют присоединиться к актерскому составу фильма Мэтта Ривза «Бэтмен» и сейчас ведут переговоры со студией Warner. Хиллу предлагают роль суперзлодея Загадочника, а Райт может сыграть комиссара Джима Гордона, союзника Темного рыцаря. Роберт Паттинсон исполнит в картине роль Брюса Уэйна.

Новый фильм обойдется без истории происхождения Бэтмена, но покажет, как он стал легендарным защитником Готэма. Зрители увидят 30-летнего Темного рыцаря, который уже сражается с преступностью на улицах родного города, но при этом продолжает разбираться в роли, которую для себя выбрал. Считается, что главным злодеем фильма станет Загадочник, который объединит остальных преступников против Бэтмена.

Кроме Загадочника, в «Бэтмене» появятся и другие классические злодеи, такие как Двуликий, Пингвин, Женщина-кошка, Светлячок и Безумный Шляпник.

Сейчас Ривз занят подбором актеров и планирует приступить к съемкам «Бэтмена» в конце 2019 — начале 2020 года.

Источники: Collider / THR

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