Джона Хилл и Джеффри Райт могут сняться в «Бэтмене» Мэтта Ривза

ВчераОбсудить0

Джеффри Райт и Джона Хилл планируют присоединиться к актерскому составу фильма Мэтта Ривза «Бэтмен» и сейчас ведут переговоры со студией Warner. Хиллу предлагают роль суперзлодея Загадочника, а Райт может сыграть комиссара Джима Гордона, союзника Темного рыцаря. Роберт Паттинсон исполнит в картине роль Брюса Уэйна.

Новый фильм обойдется без истории происхождения Бэтмена, но покажет, как он стал легендарным защитником Готэма. Зрители увидят 30-летнего Темного рыцаря, который уже сражается с преступностью на улицах родного города, но при этом продолжает разбираться в роли, которую для себя выбрал. Считается, что главным злодеем фильма станет Загадочник, который объединит остальных преступников против Бэтмена.

Кроме Загадочника, в «Бэтмене» появятся и другие классические злодеи, такие как Двуликий, Пингвин, Женщина-кошка, Светлячок и Безумный Шляпник.

Сейчас Ривз занят подбором актеров и планирует приступить к съемкам «Бэтмена» в конце 2019 — начале 2020 года.

Источники: Collider / THR

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Смотрите также

Кристиан Бэйл дал совет Роберту Паттинсону в роли Бэтмена

10 сентября
Кристиан Бэйл дал совет Роберту Паттинсону в роли Бэтмена

Роберт Паттинсон сам добился роли Бэтмена в фильме Мэтта Ривза

4 сентября
Роберт Паттинсон сам добился роли Бэтмена в фильме Мэтта Ривза

Слух дня: Пирс Броснан сыграет Альфреда в «Бэтмене» Мэтта Ривза

16 августа
Слух дня: Пирс Броснан сыграет Альфреда в «Бэтмене» Мэтта Ривза

Слух дня: Ванесса Кирби может сыграть в «Бэтмене» Женщину-кошку

2 июля
Слух дня: Ванесса Кирби может сыграть в «Бэтмене» Женщину-кошку

Главное сегодня

Друзьям — 25 лет

ВидеоСтиль и интерьеры в сериале «Друзья»

Вчера
Стиль и интерьеры в сериале «Друзья»

Россия выдвинула драму «Дылда» на соискание номинации премии «Оскар»

Вчера
Россия выдвинула драму «Дылда» на соискание номинации премии «Оскар»

Очень странные русские дела и наша «Пила»: Все открытия «Пилота»

Вчера
Очень странные русские дела и наша «Пила»: Все открытия «Пилота»
Сборы

Бокс-офис России: Зритель не захотел разгадывать «Тайну печати дракона»

Вчера
Бокс-офис России: Зритель не захотел разгадывать «Тайну печати дракона»

Полный гид по «Амфесту»: Брэд Питт в космосе, а Уиллем Дефо в завязке

23 сентября
Полный гид по «Амфесту»: Брэд Питт в космосе, а Уиллем Дефо в завязке

Трейлер «Путь: Во все тяжкие. Фильм»: Возрождение Джесси Пинкмана

Вчера
Трейлер «Путь: Во все тяжкие. Фильм»: Возрождение Джесси Пинкмана
Друзьям — 25 лет

Квартира Моники и набор Lego: Как отмечают юбилей «Друзей»

23 сентября
Квартира Моники и набор Lego: Как отмечают юбилей «Друзей»
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании