Трейлер «Холодного сердца 2»: Каменные гиганты, водные кони и зачарованный лес

Оригинальный трейлер:

Студия Disney выпустила первый полноценный трейлер мультфильма «Холодное сердце 2» — продолжения своего анимационного хита 2013 года. Новый ролик подтверждает, что авторы проекта взялись значительно расширить знакомый мир и выйти за границы королевства Эренделл. В новом ролике появляются загадочные воины из зачарованного леса, каменные гиганты, милая ящерка и Эльза на водяном коне. Только песен не слышно.

В «Холодном сердце 2» Эльза решительно настроена разобраться, откуда взялись ее ледяные способности и что за таинственная сила манит ее к себе. Ответ на загадку кроется вдали от родной страны, так что в компании Анны, Кристофа, Олафа и Свена она отправляется в опасное, но захватывающее путешествие. Возможно, путь приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого Эренделла.

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