Постер фильма «Хищные птицы»: Полеты вокруг головы Марго Робби

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В сети появился первый и чрезвычайно веселый постер фильма «Хищные птицы (и суперпотрясающая эмансипация Харли Квинн)». Все персонажи (даже злодей исполнении Юэн МакГрегор) на нем изображены с крылышками и летающими вокруг головы главной героини — Харли Квинн.

Сюжет картины по-прежнему не раскрывается. Ожидается, что авторы проекта возьмут за основу концепцию оригинального комикса DC, где несколько супергероинь собираются в команду для борьбы с преступностью. В данном случае центральным персонажем экранизации станет Харли Квинн (Марго Робби), вместе с которой на экране появятся Черная Канарейка (Джерни Смоллетт), Охотница (Мэри Элизабет Уинстэд), Рене Монтойа (Рози Перес) и Кассандра Кейн (Элла Джей Баско). Вместе они выступят против криминального босса и бэтменовского злодея Черная Маска, также известного как Роман Сайонис (МакГрегор).

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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