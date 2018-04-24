NBC и Universal объявили название нового стрим-сервиса

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В апреле 2020 года начнет работу новая стриминг-платформа канала NBC и студии Universal — Peacock. Подписчикам сервиса, названного в честь павлина на логотипе NBC, будут доступны как классические сериалы, вроде «Офиса», так и множество новых проектов, включая перезапуск «Звездного крейсера Галактика», над которым работает Сэм Эсмейл («Мистер Робот»).

«Название Peacock — дань уважения качественному контенту, к которому привыкли зрители NBC/Universal, — говорит Бонни Хаммер, глава отделения, отвечающего за цифровой контент. — Будь то культурно важные сериалы, созданные инновационными авторами вроде Сэма Эсмейла, уморительные комедии от таких легенд, как Лорн Майклз и Майкл Шур, блокбастеры студии Universal или популярные реалити-шоу от людей с Bravo и E!».

В общей сложности создатели сервиса обещают подписчикам более 15 тысяч часов контента. В основном речь идет о фильмах и сериалах, хотя пользователи Peacock также смогут смотреть новости, спортивные передачи и поздние ток-шоу. В каталоге, среди прочего, будут сериалы «Доктор Хаус», «Дефективный детектив», «Парки и зоны отдыха», «Бруклин 9-9», фильмы «Челюсти», «Горбатая гора», трилогия «Назад в будущее».

Оригинальные проекты, разрабатываемые специально для стрим-сервиса:

  • «Боевой крейсер Галактика» — ремейк одноименного фантастического сериала;
  • «Доктор Смерть» (Dr. Death) — история доктора Кристофера Дунча, убивавшего и калечившего своих пациентов;
  • «Дивный новый мир» — экранизация романа Олдоса Хаксли;
  • «Анджелин» (Angelyne) — мини-сериал о лос-анджелесском уличном художнике;
  • «Один из нас врет» (One of Us Is Lying) — экранизация одноименного романа о пяти подозреваемых;
  • «Панки Брюстер» — продолжение одноименного сериала 1980-х;
  • «Спасенные звонком» — перезапуск одноименного школьного сериала;
  • «Падение Разерфорда» (Rutherford Falls) — история Нэйтана Разерфорда, жителя небольшого городка в Новой Англии, чья жизнь меняется в одночасье;
  • «Разговор напрямую» (Straight Talk) — авторы проекта исследуют, что происходит, когда объединяются люди с противоречащими друг другу идеологиями;

Цена подписки стрим-сервиса Peacock пока не разглашается.

Источник: Deadline

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