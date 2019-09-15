Завершились съемки триллера «Человек-невидимка» и еще 18 новостей дня

Джей Барушель получил роль в комедийном сериале «Рождество с семейкой Муди»

Сюжет вращается вокруг семьи Муди, которая вместе с родственниками собирается для празднования Рождества. Каждый приносит с собой свои проблемы и странности, так что драки, плохие подарки, унылые посиделки и шокирующие семейные тайны гарантированы. Проект основан на одноименном австралийском сериале.

Источник: Deadline

Завершились съемки фантастического триллера «Человек-невидимка»

«Шесть утра, в Сиднее холодно и идет дождь, но я улыбаюсь, потому что завершились съемки „Человека-невидимки“, — написал в Twitter режиссер Ли Уоннелл. — Спасибо потрясающей команде, благодаря которой эта „работа“ была в радость каждый день. Теперь пришло время сидеть в темной комнате в попытке разобраться, что мы вообще сделали».

Лента ожидается в российском прокате 26 марта 2020 года.

Стивен С. ДеНайт оставил пост шоураннера сериала «Наследие Юпитера»

Экранизации одноименного комикса Марка Миллара, проект рассказывает о мире, где существуют супергерои. Они впервые появились в 1930-е, и ими стали обычные американцы, которые отправились в далекие земли в поисках спасения от Великой депрессии. По прошествии лет супергерои, ставшие нерушимыми идеалами надежды и порядка, обзавелись детьми, которым непросто смириться с легендарными родителями. Их мало волнует спасение мира. Вместо этого они предпочитают проводить время в клубах и на вечеринках. Но все меняется, когда Мозговая Волна решает захватить контроль над страной. Теперь отпрыскам знаменитых героев все-таки придется заняться родительским делом. ДеНайт разрабатывал адаптацию для Netlfix, но в итоге отказался от сериала, сославшись на творческие разногласия.

Источник: Deadline

Трейлер фильма «В тени Луны»

Главный герой картины — офицер полиции Филадельфии Томас Локхарт, который больше всего хочет дослужиться до звания детектива. Для этого он решает лично найти опасного серийного убийцу, на чьем счету несколько загадочных убийств. Преступницей оказывается молодая женщина, которая погибает под колесами поезда во время потасовки с Локхартом. Несмотря на это, через девять лет она снова дает о себе знать, и теперь Локхарт должен разобраться, кто она такая и как связаны их судьбы. Триллер выйдет на Netlfix 27 сентября.

Эми Бреннеман снимется в остросюжетном сериале «Старик»

Экранизация одноименного романа Томаса Перри, проект рассказывает о Дэне Чейзе (Джефф Бриджес), оперативнике ЦРУ, который уже несколько десятилетий как оставил службу. Но, когда на пороге его дома появляется группа убийц, присланных устранить Чейза, он понимает, что прошлое вновь напомнило о себе. Чтобы сохранить свое будущее, Чейз теперь должен опять взяться за оружие. Джон Уоттс поставит пилотный эпизод сериала.

Источник: Deadline

Постер фильма «Ирландец»

Мировая премьера новой картины Мартина Скорсезе состоится 27 сентября на кинофестивале в Нью-Йорке. 27 ноября лента станет доступна подписчикам Netflix.

М. Найт Шьямалан снимет для Universal два триллера

Название и сюжет проектов не раскрывается. Первый ожидается в кинотеатрах 26 февраля 2021 года, а второй — 17 февраля 2023-го.

Источник: Deadline

Александр Людвиг получил роль в рестлинг-сериале «Хилы»

Восьмисерийный проект канала Starz расскажет о мужчинах и женщинах, живущих и дышащих реслингом. В центре сюжета — два брата, которые каждую неделю выходят на ринг и сражаются за звание чемпиона местного рестлинг-центра. Один из них должен постоянно играть злодея (хила), а другой — героя (фейса), но в реальной жизни эти роли могут легко измениться. Майкл Валдрон написал сценарий сериала.

Источник: Deadline

Ролик о создании экшен-комедии «Zомбилэнд: Контрольный выстрел»

Российская премьера фильма запланирована на 24 октября 2019 года.

Софи Тернер и Кори Хоукинс исполнят главные роли в сериале «Выжить» (Survive)

В центре сюжета — Джейн и Пол, единственные выжившие после крушения самолета в заснеженных горах. Помощи ждать неоткуда, и они вынуждены сами добираться до цивилизации. Проект, основанный на одноименном романе Алекса Морела, разрабатывается для стрим-сервиса Quibi. Марк Пеллингтон поставит сериал.

Источник: Variety

Томасин МакКензи и Эсси Дэвис снимутся в драме «Правосудие Банни Кинг» (The Justice of Bunny King)

Картина расскажет о женщине, зарабатывающей на жизнь мытьем машин на светофоре. Все меняется, когда в ее жизни появляется молодая племянница, которая помогает ей найти новый смысл жизни. Режиссер — Гейсорн Тават.

Источник: Variety

Тизер сериала «Рассвет»

Проект рассказывает о 17-летнем школьнике Джоше. Вместе с командой разнообразных отщепенцев, включая бывшего хулигана Уэсли, ставшего самураем-пацифистом, и 12-летнюю пироманьячку Анджелику, он пытается выжить на улицах постапокалиптического Глендейла, штат Калифорния. Сражаясь с безумными бандами и зомбиподобными мутантами, Джош рассчитывает найти свою пропавшую девушку. Сериал стартует на Netflix с 24 октября.

Марго Робби сыграет мертвую учительницу в черной комедии «День дурака» (Fool's Day)

Фильм расскажет об учениках четвертого класса, решивших первого апреля подшутить над своей учительницей. Розыгрыш заканчивается смертью преподавательницы и теперь школьники должны спрятать труп, пока не пришел полицейский, приглашенный рассказать о вреде наркотиков. Проект основан на одноименной короткометражке.

Источник: Deadline

Трейлер комедии «Окей, Лекси!»

Фильм ожидается в российских кинотеатрах 17 октября.

Шерил Хайнс и Рэйчел Харрис исполнят главные роли в комедийном сериале «Сестры»

Главные героини проекта — сестры Беки и Берни Байрнс, адвокаты по разводу. Каждый день они помогают людям выбраться из сломанных и рушащихся отношений, но при этом не способны наладить собственные отношения друг с другом.

Источник: Deadline

Джай Кортни готов к съемкам в «Отряде самоубийц 2»

«Берегись», — написал актер под фото с золотым зубом, который был у его героя, Капитана Бумеранга, в первом фильме.

Тим Рот спродюсирует танцевальную драму «Хильда» (Hilda)

Действие картины развернется в современном Лондоне, где молодая Хильда пытается справиться с навалившимися проблемами. Единственное спасение для нее — танец, в который девушка каждый день погружается с головой. Риши Пелэм займет режиссерское кресло фильма.

Источник: Deadline

Тизер-трейлер фильма «Тайный сад»

После смерти богатых родителей во время внезапной вспышки холеры в Индии 10-летнюю девочку Мэри Леннокс отправляют в Англию, к её богатому дяде Арчибальду Крэйвену в его отдаленное загородное поместье. Услышав о секретном саде, Мэри отправляется на поиски и обнаруживает, что сад — волшебный.

Создатели приложения Tinder сняли постапокалиптический сериал

Подробности о проекте отсутствуют, а название не раскрывается. Согласно источникам, сюжет связан с неким «апокалиптическим» событием и включает любовную линию. Съемки прошли в конце августа в Мехико, но кто снялся в сериале, не сообщается.

Источник: Reuters

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