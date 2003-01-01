Бокс-офис России: «Стриптизерши» обошли «Щегла» по прибыли

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1. «Оно 2» (2-я неделя), 202 млн рублей (-64%), 746 тысяч зрителей, 28 825 сеансов

За 11 дней продолжение хоррора по роману Стивена Кинга собрало 899 млн рублей. У первой части два года назад на аналогичный период было меньше — 797 млн рублей. Впрочем, падение у «Оно 2» заметно серьезнее, чем у картины 2017 года (та теряла на втором уик-энде 43% стартовой кассы), поэтому разрыв между двумя фильмами сократился. Если после премьерных выходных касса сиквела превышала результат «Оно» на 38%, то теперь разница в сборах сократилась до 14%. Все идет к тому, что «Оно 2» если и сможет превысить заработок первого фильма, то ненамного.

2. «Стриптизерши» (1-я неделя), 59 млн рублей, 196 тысяч зрителей, 9720 сеансов

Криминальное драмеди студии STX стартовало в нашей стране на уровне самых оптимистичных прогнозов. Картина на 15 млн рублей превзошла результат первого уик-энда комедии «Начни сначала» производства той же студии с Дженнифер Лопез в главной роли. Недорогая, но эффективная рекламная кампания (прокатчик сосредоточился на продвижении фильма через соцсети, в особенности среди российских подписчиков Instagram-аккаунтов актрис, исполнивших главные роли), провокационное название и привлекательный концепт как для женской, так и для мужской аудитории позволили фильму выделиться среди большого числа новинок. Отсутствие сверхпозитивного сарафана и общая теснота в прокате в ближайшие уик-энды вряд ли позволят «Стриптизершам» отработать на длинной дистанции, однако удвоение стартовой кассы к финалу проката, скорее всего, произойдет. Для релиза такой результат будет считаться большим успехом.

3. «Щегол» (1-я неделя), 35 млн рублей, 111 тысяч зрителей, 10 469 сеансов

Глобальные проблемы у экранизации романа Донны Тартт не обошли стороной и Россию. Аудитория, не знакомая с первоисточником, не нашла для себя зацепок в маркетинговой кампании фильма (многие потенциальные зрители признавались, что из трейлера не была ясна проблематика этой драмы). Поклонники Тартт в массе своей раскритиковали картину за поверхностность. В итоге щедрая роспись (второй результат по количеству сеансов среди новинок) не привела к сколь-нибудь заметным сборам, зато вылилась в крайне скудные цифры средней посещаемости: 10 человек на одном сеансе. Это предпоследний результат в топ-10.

4. «Дорогой папа» (1-я неделя), 23 млн рублей, 88 тысяч зрителей, 11 410 сеансов

Разочаровывающие результаты отечественных комедий в последнее время идут один за другим — вслед за «Трудностями выживания» и «Жарой» не взлетел и «Дорогой папа». И это несмотря на хорошую роспись (самое большое количество сеансов среди новинок), наличие телевизионной рекламы и в целом неплохие отзывы первых зрителей. Предыдущий фильм Михаила Расходникова «Временные трудности» стартовал куда более удачно: 37 млн рублей. Могли похвастать лучшими результатами и ближайшие жанровые аналоги — «Подарок с характером» (43 млн рублей в первый уик-энд с учетом СНГ) и «Завтрак у папы» (30 млн рублей на старте).

5. «Одесса» (2-я неделя), 19 млн рублей (-38%), 69 тысяч зрителей, 4458 сеансов

На фоне хорошего сарафана драма Валерия Тодоровского потеряла всего 38% стартовой кассы. Фильм пока повторяет график «Нелюбви». У картины Звягинцева после второго уик-энда в копилке было 60 млн рублей, «Одесса» за 11 дней собрала 63 млн рублей.

6. «Птичий дозор» (1-я неделя), 19 млн рублей, 86 тысяч зрителей, 7788 сеансов

Немецкий мультфильм продемонстрировал более или менее типичный результат для зарубежных анимационных релизов прокатчика «Наше кино». «Славные пташки» в свое время собирали в первый уик-энд 21 млн рублей, «Пушистый шпион» — 22 млн рублей. Вероятно, «Птичий дозор» мог бы выступить и лучше, но помешала конкуренция с «Королевскими каникулами», проявившими отменную стойкость на втором уик-энде.

7. «Пункт назначения: Смайл» (1-я неделя), 18 млн рублей, 65 тысяч зрителей, 4030 сеансов

Хоррор прокатчика «Экспонента», в оригинале называющийся «Полароид» и имеющий не самую счастливую прокатную судьбу (запускался еще два года назад при участии Харви Вайнштейна), стартовал хуже таких аналогов от того же дистрибьютора, как «Омен: Перерождение» (25 млн рублей) и «Астрал: Новое измерение» (20 млн рублей). Занятно, что ни один из этих проектов не имеет никакого отношения к большим франшизам, на которые указывает в названии. Впрочем, достаточно стабильный результат подобных релизов указывает, что лояльная аудитория в России у таких проектов имеется.

8. «Королевские каникулы» (2-я неделя), 18 млн рублей (-21%), 79 тысяч зрителей, 4302 сеанса

Ранее упомянутые канадские «Королевские каникулы» довели свою кассу до 53 млн рублей. Это третий результат среди зарубежных независимых мультфильмов в этом году. Больше собирали «Королевский корги» (188 млн рублей) и «Астерикс и тайное зелье» (65 млн рублей). Причем результат последнего у «Королевских каникул» есть шанс превзойти.

9. «Однажды в… Голливуде» (6-я неделя), 15 млн рублей (-21%), 43 тысячи зрителей, 1847 сеансов

Фильм Квентина Тарантино нацелился на кассу в районе 1,1 млрд рублей. После шести недель проката в копилке релиза — 1,087 млрд рублей. При этом у «Однажды в… Голливуде» по-прежнему отменная средняя посещаемость: 23 человека на сеансе. Это третий показатель в топ-10.

10. «Тайна печати дракона» (превью), 12 млн рублей, 25 тысяч зрителей, 676 сеансов

А вот фильм, ставший лучшим по посещаемости, на этой неделе замыкает десятку. «Тайна печати дракона» вышла в формате превью только в залах IMAX. Каждый сеанс российско-китайской копродукции привлек в среднем 36 человек. Это позволяет продюсерам надеяться, что результат в российском прокате хотя бы немного подсластит горечь от невыразительного выступления картины в Китае, где это кино с амбициями большого блокбастера собрало чуть больше 2 млн долларов.

«Тайна печати дракона» развернется на полную мощь уже в этот четверг — и станет лидером по итогам уик-энда. Кроме того, в прокат выходят олдскульный боевик «Рэмбо: Последняя кровь» и фантастическая мелодрама «Комната желаний».