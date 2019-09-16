Звезды выступили в защиту осужденного на 3,5 года молодого актера

Александр Петров, Данила Козловский, Никита Ефремов, Александр Роднянский, Ирина Горбачева, Риналь Мухаметов, Александра Бортич, Александр Молочников, Сергей Безруков Елизавета Боярская и другие звезды присоединились к флешмобу #СвободуПавлуУстинову, запущенному Александрем Палем. Акция началась в поддержку актера Павла Устинова, осужденного накануне на 3,5 года колонии.
Устинов — начинающий актер 1995 года рождения. В 2017-м он окончил высшую школа сценического искусства под руководством Константина Райкина. Успел сыграть в нескольких спектаклях и снялся в небольшой роли в фантастическом триллере «Спутник». Проходил службу в Росгвардии.
16 сентября Тверской районный суд Москвы приговорил актера его к 3,5 годам колонии общего режима. Его признали виновным в нарушении части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Как утверждает следствие, при задержании Устинов сопротивлялся и вывихнул сотруднику полиции плечо. Вину Устинов не признал.
«Ваша честь, честно говоря, у меня сейчас закрадываются сомнения, — заявил Устинов в суде. — Я вспоминаю кадры видео, первый сотрудник, который на меня нападает, он по физическим пропорциям отличается от Лягина. Я считаю, что не наносил никакого физического вреда, он это прекрасно знает, и свидетели это прекрасно знают».
Дело Устинова вызвало в обществе огромное возмущение. Многие ссылаются на видео с задержанием и слова самого актера, который признался, что не участвовал в митинге и на тот момент просто находился неподалеку от акции. По словам Паля, дело выглядит полностью сфабрикованным. «Я думаю, что мы должны обратить внимание властей на то, что произошел очередной самосуд и произвол», — заявил актер.
Константин Райки еще во время следствия призвал освободить Устинова: «Я очень хотел бы, чтобы человеку не ломали судьбу, не ломали ему жизнь. Я хорошо его знаю и совершенно уверен, что он ни в чем не виноват. Он надежный, спокойный человек».