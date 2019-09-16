Звезды выступили в защиту осужденного на 3,5 года молодого актера

Александр Петров, Данила Козловский, Никита Ефремов, Александр Роднянский, Ирина Горбачева, Риналь Мухаметов, Александра Бортич, Александр Молочников, Сергей Безруков Елизавета Боярская и другие звезды присоединились к флешмобу #СвободуПавлуУстинову, запущенному Александрем Палем. Акция началась в поддержку актера Павла Устинова, осужденного накануне на 3,5 года колонии.

Устинов — начинающий актер 1995 года рождения. В 2017-м он окончил высшую школа сценического искусства под руководством Константина Райкина. Успел сыграть в нескольких спектаклях и снялся в небольшой роли в фантастическом триллере «Спутник». Проходил службу в Росгвардии.

16 сентября Тверской районный суд Москвы приговорил актера его к 3,5 годам колонии общего режима. Его признали виновным в нарушении части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Как утверждает следствие, при задержании Устинов сопротивлялся и вывихнул сотруднику полиции плечо. Вину Устинов не признал.

«Ваша честь, честно говоря, у меня сейчас закрадываются сомнения, — заявил Устинов в суде. — Я вспоминаю кадры видео, первый сотрудник, который на меня нападает, он по физическим пропорциям отличается от Лягина. Я считаю, что не наносил никакого физического вреда, он это прекрасно знает, и свидетели это прекрасно знают».

Дело Устинова вызвало в обществе огромное возмущение. Многие ссылаются на видео с задержанием и слова самого актера, который признался, что не участвовал в митинге и на тот момент просто находился неподалеку от акции. По словам Паля, дело выглядит полностью сфабрикованным. «Я думаю, что мы должны обратить внимание властей на то, что произошел очередной самосуд и произвол», — заявил актер.

Константин Райки еще во время следствия призвал освободить Устинова: «Я очень хотел бы, чтобы человеку не ломали судьбу, не ломали ему жизнь. Я хорошо его знаю и совершенно уверен, что он ни в чем не виноват. Он надежный, спокойный человек».

Александр Паль

Данила Козловский

Александр Петров

Александр Роднянский

Сергей Безруков

Ирина Горбачева

Никита Ефремов

Никита Кукушкин

Виктор Хориняк

Александра Бортич

Риналь Мухаметов

Елизавета Боярская

Александр Молчанов

Сергей Шнуров