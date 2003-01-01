Постеры фильма «Достать ножи»: Яркие звезды детектива Райана Джонсона

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Райан Джонсон поделился коллекцией красочных персонажных постеров своего нового режиссерского проекта — «Достать ножи». Фильм является признанием в любви к классическим детективам и даже на постерах, как в книгах Агаты Кристи, вместо имен есть лишь короткие описания, рассказывающие, какую роль герой играет в сюжете.

Прославленный детектив
Королева недвижимости
Трастфондовых плейбой
Отчаявшийся зять
Активистка
Патриарх
Детектив полиции
Преданная опекунша
Книжный наследник
Интернет тролль
Гуру стиля жизни

Действие фильма разворачивается в особняке, где собрались родственники для празднования 85-летия главы семейства — знаменитого писателя Харлана Тромби, продавшего 80 миллионов копий своих детективов. Утром выясняется, что кто-то убил старика ударом ножа в горло. В доме быстро появляется полиция, а вслед за ней и частный детектив Бенуа Блан, которого нанял кто-то из членов семьи. Ему предстоит разорвать тугую сеть уловок и корыстной лжи, которой его опутывают члены неблагополучной семьи Харлана и преданный ему персонал.

Мировая премьера «Достать ножи» прошла на кинофестивале в Торонто, где зрители и критики очень тепло приняли детектив Джонсона. Подробнее о картине КиноПоиск рассказывал здесь.

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