Трейлер сериала «Жизнь с самим собой»: Двойная порция Пола Радда

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Пола Радда никогда не бывает много, и создатели нового проекта Netflix это прекрасно понимают. Сериал «Жизнь с самим собой» — черная комедия, в которой история о самосовершенствовании соседствует со знакомым фантастическим сюжетом о злом двойнике.

Главный герой — Майлз (Радд), который в попытке улучшить свою жизнь соглашается поучаствовать в странном эксперименте. Погрязший в рутине и уставший от всего, неожиданно он приходит в себя обновленным и воодушевленным, готовым к любым испытаниям. Но не все так просто. Вслед за ним в доме появляется еще один Майлз, который утверждает, что он — оригинал. Теперь два Майлза должны понять, как разделить одну жизнь на двоих, и кто в итоге должен остаться.

Восьмисерийный проект выйдет на Netflix 18 октября.

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