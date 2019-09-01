Чарли Ханнэм исполнит главную роль в адаптации романа «Шантарам»

Звезда «Меча короля Артура» и «Сынов анархии» Чарли Ханнэм получил роль в сериале Apple «Шантарам» — адаптации одноименного романа Грегори Дэвида Робертса. Ханнэм сыграет Линдсей, главного героя произведения. Вместе с ним в проекте снимутся Ричард Роксбург и Радхика Апте.

Эрик Уоррен Сингер («Афера по-американски») написал сценарий адаптации. Джастин Курзель («Кредо убийцы») поставит первые два эпизода 10-серийного проекта.

Действие романа, основанного на событиях из личной жизни Робертса, разворачивается в начале 1980-х. Лишившись после развода с женой родительских прав, главный герой по имени Линдсей пристрастился к наркотикам, совершил ряд ограблений и был приговорен австралийским судом к 19 годам заключения. Через два года Лин сбежал из тюрьмы строгого режима, добрался до Бомбея, где был фальшивомонетчиком и контрабандистом, торговал оружием, участвовал в разборках индийской мафии, снимался в Болливуде, а также нашел свою настоящую любовь.

Голливуд уже несколько лет пытается экранизировать «Шантарам». Долгое время права на адаптацию находились у Джонни Деппа. Изначально актер планировал самостоятельно сыграть главную роль в полнометражном фильме по мотивам романа, но впоследствии оставил за собой только продюсерские функции. По неизвестным причинам проект так и не сдвинулся с мертвой точки, и права вновь стали доступны.

Сериал «Шантарам» разрабатывается для стриминг-платформы Apple TV+, но точная дата релиза пока не сообщается.

Источник: Deadline 1 и 2