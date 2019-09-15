Стартовали съемки экранизации игры «Mortal Kombat»

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Грег Руссо, автор сценария адаптации видеоигры «Mortal Kombat», объявил в Twitter о начале съемочного процесса картины. Руссо опубликовал фотографию хлопушки с площадки «Смертельной битвы» и подписал: «Да помогут нам Старшие Боги! #НАЧАЛОСЬ».

«Mortal Kombat» — серия видеоигр в жанре «файтинг», известная в первую очередь благодаря высокому уровню насилия. Начиная с первой части, вышедшей в 1992 году, игроки могли отрывать противникам руки, вырывать позвоночник, отрезать головы и выливать на арену литры и литры крови. Благодаря этому и богатой внутренней мифологии «Mortal Kombat» уже много лет остается одной из самых известных и популярных видеоигр.

Сюжет экранизации не раскрывается. Известно, что авторы намерены проигнорировать прошлые экранизации и сделать перезапуск с оригинальной историей в мире «Mortal Kombat». Саймон Маккуойд занимает режиссерское кресло проекта.

В «Смертельной битве» снимаются Луди Линь (Лю Кан), Джо Таслим (Саб-Зиро), Мехкад Брукс (Джакс), Таданобу Асано (Рейден), Сиси Стрингер (Милина), Джессика МакНэми (Соня Блейд), Джош Лоусон (Кано), Хироюки Санада (Скорпион), Чинь Хань (Шан Цзун) и Льюис Тан в неизвестной роли.

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