Создатели «Текста» хотят выдвинуть картину на соискание премии «Оскар»

Чтобы получить возможность выдвинуть свой фильм на соискание премии «Оскар», создатели триллера «Текст» выпустили картину в ограниченный прокат, который пройдет с 17 по 22 сентября. По правилам российского оскаровского комитета, чтобы иметь возможность побороться за престижную кинонаграду в 2020-м, проект должен быть в прокате минимум неделю до 30 сентября текущего года.

«После показов „Текста“ мы получили большое количество положительных отзывов, — говорит продюсер картины Эдуард Илоян. — Это злободневная картина о современной России, яркая и острая, полноценное коммерческое кино с талантливыми молодыми звездами».

«Такой концепции не было во всем мировом кинематографе! — заявил исполнитель главной роли Александр Петров. — Идея лежала на поверхности: все мы ходим с телефонами. Но углубиться в то, что, по сути, телефон — это ты сейчас, и что, если тебя уже не будет, а телефон окажется в чужих руках, то ты продолжишь жить, — это же сумасшедшая вещь. Мне кажется, это кино в любом случае станет культовым, а Клим Шипенко после „Текста“ присоединится к когорте больших режиссеров. И не только русских: уверен, что его ждет успех и на Западе».

«Текст», основанный на одноименном романе Дмитрий Глуховский, рассказывает историю Ильи Горюнова (Петров), отсидевшего семь лет по ложному обвинению в распространении наркотиков. Оказавшись на свободе, он понимает, что к прежней жизни вернуться уже не сможет. Не видя другого выхода, он решает отомстить офицеру ФСКН (Иван Янковский), который отправил его в тюрьму.

Встреча с обидчиком заканчивается летальным исходом, после чего у Ильи оказывается телефон жертвы. Вместе с ним он получает доступ и к жизни молодого человека — фотографиям, перепискам и странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. Так Илья превращается в человека, который семь лет назад сломал ему жизнь.

Широкий прокат «Текста» стартует с 24 октября.

Источник: РИА Новости

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.