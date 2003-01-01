Трейлер фильма «Доктор Сон»: Юэн МакГрегор, вампиры и детские травмы

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Оригинальный трейлер:

«Сияние» Стэнли Кубрика по праву считается настоящей классикой кинематографа. Тягучее, пугающее кино, где сверхъестественное переплетается с обычным человеческим безумием. Так что перед режиссером Майком Флэнеганом встала непростая задача — не только качественно экранизировать «Доктора Сон» Стивена Кинга, но и не разочаровать фанатов фильма Кубрика.

«Доктор Сон» — продолжение «Сияния». Спустя 30 лет после того, как отец попытался убить всю его семью в отеле «Оверлук», повзрослевший Дэнни Торранс по-прежнему надеется забыть о событиях прошлого и глушит свой талант «сияния» алкоголем. Способности Дэнни включаются с новой силой, когда он бросает пить и начинает помогать безнадежно больным людям в нью-йоркском хосписе, подготавливая их к смерти.

Однажды Дэнни устанавливает связь с девочкой Аброй Стоун, которая, как и он, обладает таинственным даром. Абра рассказывает ему о группе, именующей себя «Истинным узлом». Ее члены охотятся за людьми, обладающими «сиянием», и поглощают их способности, как энергетические вампиры.

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