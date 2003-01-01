«Джокер» взял главный приз 76-го Венецианского кинофестиваля

В Венеции прошла церемония закрытия 76-го кинофестиваля. Жюри киносмотра в этом году возглавляла режиссер, сценарист и продюсер Лукресия Мартель. Вместе с ней фильмы судили Стэйси Мартин, Пирс Хэндлинг, Мэри Хэррон, Родриго Прието, Синъя Цукамото и Паоло Вирдзи.
Главный приз — «Золотого льва» — жюри присудило картине Тодда Филлипса «Джокер». Вольная адаптация комиксов DC, фильм рассказывает о происхождении главного противника Бэтмена через призму социальной несправедливости и борьбы с власть имущими. В Венеции состоялась мировая премьера ленты, и после окончания показа зрительский зал хлопал в течение восьми минут. Подробнее о ленте читайте здесь.
Призы распределились следующим образом.
«Золотой лев» — лучший фильм
«Серебряный лев» — Гран-приз жюри
«Офицер и шпион» — Роман Полански (читайте о картине здесь)
«Серебряный лев» — лучший режиссер
Рой Андерссон — «О бесконечности» (читайте о картине здесь)
«Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль
Ариан Аскарид — «Молитва во имя Бога»
«Кубок Вольпи» за лучшую мужскую роль
Лука Маринелли — «Мартин Иден» (читайте о картине здесь)
Приз за лучший сценарий
«Дом 7 по Черри Лейн» —
Специальный приз жюри
«Мафия уже не та, что раньше» —
Приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру/молодой актрисе
Тоби Уоллес — «Молочные зубы» (читайте о картине здесь)
«Молодой лев» — лучший режиссерский дебют
«Ты умрешь в 20 лет» — Амьяд Абу Алала
О самых интересных фильмах Венецианского кинофестиваля читайте в спецпроекте КиноПоиска.