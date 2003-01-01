«Джокер» взял главный приз 76-го Венецианского кинофестиваля

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В Венеции прошла церемония закрытия 76-го кинофестиваля. Жюри киносмотра в этом году возглавляла режиссер, сценарист и продюсер Лукресия Мартель. Вместе с ней фильмы судили Стэйси Мартин, Пирс Хэндлинг, Мэри Хэррон, Родриго Прието, Синъя Цукамото и Паоло Вирдзи.

Главный приз — «Золотого льва» — жюри присудило картине Тодда Филлипса «Джокер». Вольная адаптация комиксов DC, фильм рассказывает о происхождении главного противника Бэтмена через призму социальной несправедливости и борьбы с власть имущими. В Венеции состоялась мировая премьера ленты, и после окончания показа зрительский зал хлопал в течение восьми минут. Подробнее о ленте читайте здесь.

Призы распределились следующим образом.

«Золотой лев» — лучший фильм

«Джокер» — Тодд Филлипс

«Серебряный лев» — Гран-приз жюри

«Офицер и шпион» — Роман Полански (читайте о картине здесь)

«Серебряный лев» — лучший режиссер

Рой Андерссон — «О бесконечности» (читайте о картине здесь)

«Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль

Ариан Аскарид — «Молитва во имя Бога»

«Кубок Вольпи» за лучшую мужскую роль

Лука Маринелли — «Мартин Иден» (читайте о картине здесь)

Приз за лучший сценарий

«Дом 7 по Черри Лейн» — Юньфань (читайте о картине здесь)

Специальный приз жюри

«Мафия уже не та, что раньше» — Франко Мареско

Приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру/молодой актрисе

Тоби Уоллес — «Молочные зубы» (читайте о картине здесь)

«Молодой лев» — лучший режиссерский дебют

«Ты умрешь в 20 лет» — Амьяд Абу Алала

О самых интересных фильмах Венецианского кинофестиваля читайте в спецпроекте КиноПоиска.

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