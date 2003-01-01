10 лучших трейлеров недели: Плохие парни, кролик Джоджо и первая любовь

«Гретель и Гензель»

Режиссер Оз Перкинс решил показать на экране оригинальную сказку братьев Гримм. Лес здесь мрачный и неприветливый, лишенный красок и песен птиц, а дети не улыбаются. Даже разнообразные сладости, которыми ведьма угощает детей, больше напоминают склизкие внутренности странных чудовищ. И снято все это, разумеется, очень красиво.

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«Китайский летчик»

Во внезапно образовавшуюся в Китае моду на фильмы-катастрофы и героические поступки удачно вписалась картина по совсем недавним событиям. 14 мая 2018 года на внутреннем рейсе компании «Сычуаньские авиалинии» на высоте чуть меньше 10 километров пассажирский самолет теряет одно из ветровых стекол. Происходит разгерметизация кабины, одного из пилотов чуть не утягивает наружу, сквозняк и шум стоят такие, что пилоты не слышат по радио голоса диспетчеров. И вдобавок из-за сильных вибраций самолета показания приборов разглядеть невозможно. Капитану приходится совершить подвиг.

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«Кролик Джоджо»

Вторая мировая война — страшный период в человеческой истории, но Тайка Вайтити использует его не только для скорби, но и как напоминание, что любовь все равно сильнее любого зла. А попутно показывает, как идеология может сказываться на детях, которые плохо представляют, о чем идет речь. И все это под перепетые на немецком хиты Smash Mouth и Дэвида Боуи.

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«Между двумя папоротниками»

Зак Галифианакис продолжает дело Саши Барона Коэна, выбивая почву из-под звездных гостей идиотскими вопросами. Раньше он делал это в небольшой передаче, но теперь займется любимым делом в полнометражном фильме. Между двумя папоротниками оказываются новые и старые звезды, которые совершенно не готовы к искренней идиотии ведущего.

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«О бесконечности»

Рой Андерссон — мастер нелепых, не поддающихся объяснению, но бесконечно жизненных ситуаций. Раз за разом он выстраивает идеальную сцену, населяет ее серолицыми, уставшими, обрюзгшими, бесконечно очаровательными героями и создает неподражаемый сюрреализм, который при этом смотрится как неотъемлемая часть привычной жизни.

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«Первая любовь»

Трейлер для американского проката криминального боевика Такаси Миике. В этот раз культовый японец, судя по всему, не придумал ничего нового, а просто сделал то, что у него неплохо получается — кровавые разборки. В течение одной ночи случайно познакомившимся молодому боксеру со смертельным диагнозом и проститутке, на которую решили свалить пропажу крупной партии наркотиков, придется удирать от всевозможных криминальных элементов.

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«Плохие парни навсегда»

С «Плохими парнями» Майкл Бэй вписал свое имя в летопись мирового кинематографа. Яркое, хулиганское, безудержное кино, оно представило зрителю героев, за которых очень сложно болеть и переживать. 16 лет спустя они возвращаются на экраны, чтобы разобраться с возрастными проблемами и доказать всему миру, что они главные плохие парни.

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«Преступник»

На телевидении бутылочный эпизод — это серия, действие которой развивается в замкнутом помещении с участием нескольких персонажей. Создатели «Преступника» превратили эту идею в сериал-антологию. Действие развивается в помещении для допросов и строится вокруг попыток детективов с целью расколоть подозреваемых.

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«Разочарование», второй сезон

Продолжение анимационных приключений принцессы Бин, ее личного демона Люси и эльфа Эльфо. В конце прошлого сезона все резко пошло не так: королевство заколдовали, король пропал, а Эльфо умер. Так что Бин с Люси ничего не остается, кроме как отправиться на поиски прохода на небеса через ад и попутно разобраться, как снять проклятие с родной страны.

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«Субботний роман»

Только что показанный на Венецианском кинофестивале исторический черно-белый нуар с участием легенды китайского кино Гун Ли. Действие происходит в Шанхае 1941 года, поделенном на сектора влияния. Главная героиня шпионит в пользу союзников и узнает о готовящемся японском нападении на Перл-Харбор, но не спешит делиться полученной информацией, чтобы втянуть Штаты в войну.

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