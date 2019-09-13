«Дылда» выйдет в американский прокат и еще 14 новостей дня

Джастин Тимберлейк исполнит главную роль в драме «Палмер» (Palmer)

Главный герой фильма — бывшая звезда школьного американского футбола Эдди Палмер, который возвращается в родной городок после срока в тюрьме. Он надеется наладить свою жизнь, но сталкивается с проблемами прошлого и неожиданно становится наставником мальчика, которого оставила мать. Фишер Стивенс поставит картину.

Источник: Deadline

Лили Джеймс присоединится к актерскому составу фильма «Раскопки»

Действие фильма, основанного на реальных событиях, развернется в преддверии Второй мировой. Главная героиня — вдова Эдит Претти, которая подозревает, что на принадлежащей ей земле спрятаны сокровища. В попытке найти сокрытое она организовывает на территории археологические раскопки. Режиссер — Саймон Стоун.

Источник: THR

Мэдди Хассон получила роль в хорроре Джеймса Вана Silvercup

Сюжет проекта не раскрывается. Известно лишь, что Ван планирует снять фильм с минимальным использованием компьютерной графики и намерен закончить хоррор, прежде чем браться за «Аквамена 2».

Источник: Deadline

Трейлер второго сезона сериала «Джек Райан»

Остросюжетный проект вернется на экраны 1 ноября 2019-го.

Amazon выпустит новый фильм Дженнифер Кент «Элис + Фреда = навсегда» (Alice + Freda Forever)

Адаптация одноименной книги Алексис Коу, картина расскажет историю Элис Митчелл и Фреды Уорд — влюбленных друг в друга девушках-подростках, живших в XVIII веке в США. Они не скрывали своих отношений и регулярно целовались, обнимались и держались за руки на публике. Но в конечном итоге любовь Элис превратилась в одержимость и привела к жестокому убийству: 23 февраля 1892 года она перерезала горло своей возлюбленной. Кент напишет сценарий экранизации.

Источник: Deadline

Джулия Джонс получила роль в сериале «Мандалорец»

«Мандалорец» рассказывает о приключениях одинокого наемника-мандалорца, живущего на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Некогда член расы благородных воинов, теперь он вынужден влачить жалкое существование среди отбросов общества. Кого сыграет Джонс, не уточняется. Премьера сериала состоится 12 ноября.

Источник: Deadline

Майло Вентимилья сыграет Ивела Книвела в мини-сериале «Ивел» (Evel)

Ивел Книвел — американский трюкач, получивший мировую известность благодаря своим рискованным трюкам на мотоцикле. Проект расскажет, как Книвел готовился к прыжку через каньон Снейк-Ривер, и покажет, каким он был в жизни — сложным человеком, который оказался в центре всеобщего внимания. Итан Франкель напишет сценарий мини-сериала.

Источник: Deadline

Трейлер драмы «Волны»

В центре сюжета картины — обычная американская семья, каждый член которой должен понять, как прощать, любить и жить дальше после тяжелой потери.

Прокатная компания Kino Lober выпустит в США «Дылду» Кантемира Балагова

Картина Балагова — история двух молодых женщин-фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются обрести новую мирную жизнь, когда и вокруг, и, главное, внутри них руины. Кинотеатральный прокат «Дылды» в США начнется с показа 29 января 2020 года в рамках Нью-Йоркского кинофорума. Прямо сейчас «Дылду» можно посмотреть по подписке КиноПоиска.

Источник: Пресс-служба «Нон-стоп Продакшн»

Джозеф Гордон-Левитт исполнит главную роль в сериале Apple «Мистер Корман» (Mr. Corman)

В центре сюжета проекта — повседневная жизнь обычного школьного учителя, его проблемы, мечты и желания. Гордон-Левитт напишет сценарий и займет режиссерское кресло сериала.

Источник: Deadline

Трейлер хоррора «Черное Рождество»

Ремейк одноименного фильма 1974 года ожидается в российских кинотеатрах 19 декабря 2019-го.

Горан Вишнич и Клаудия Дурмит снимутся во втором сезоне сериала «Пацаны»

Проект рассказывает о мире, где существуют супергерои. Именно они являются настоящими звездами. Их все знают и обожают. Но за идеальным фасадом скрывается гораздо более мрачный мир наркотиков и секса, а большинство героев в жизни не самые приятные люди. Вывести героев на чистую воду берется бывший оперативник ЦРУ Билли Бутчер, который собирает для этого собственную команду. Премьера второго сезона запланирована на 2020 год.

Источник: Deadline

Гэри Синиз получил роль в четвертом сезоне сериала «13 причин почему»

Действие проекта разворачивается в американском пригороде, который несколько лет назад потрясла трагедия: покончила с собой подросток Ханна Бейкер. После этого жизнь местных школьников изменилась навсегда.

Источник: Deadline

Трейлер фильма «Матиас и Максим»

Главные герои картины — закадычные друзья Матиас и Максим, которые оказываются на съемочной площадке короткометражки. Им предстоит участие в одном рискованном эпизоде, который перевернет устоявшиеся представления героев о мире и собственной жизни. Российская премьера драмы состоится 14 ноября 2019-го.

Аманда Сайфред исполнит главную роль в драме «Полный рот воздуха» (A Mouthful Of Air)

Сюжет картины вращается вокруг Джули — молодой матери и автора серии детских книг, которая спасается от послеродовой депрессии в ярком мире собственных произведений. Вместе с Сайфред в фильме снимутся Финн Уиттрок, Пол Джаматти, Дженнифер Карпентер и Эми Ирвинг. Режиссер — Эми Коппельман.

Источник: Deadline

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