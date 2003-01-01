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Находка дня: Гигантский «Звездный разрушитель» Lego

6 сентябряОбсудить0

Компания Lego анонсировала выпуск конструктора в виде корабля «Звездный разрушитель» из фильмов «Звездные войны». Он войдет в коллекцию, посвященную саге. В ней уже есть наборы с кораблем «Тысячелетний сокол», станцией «Звезда смерти» и колонией «Облачный город».

«Звездный разрушитель» станет одним из пяти самых больших наборов Lego. Корабль будет состоять из 4784 деталей, а его длина достигнет 110 сантиметров. Конструктор поступит в продажу 1 октября. Цена — 700 долларов (примерно 46 тыс. рублей).

«Звездный разрушитель» — общее название для клиновидных военных кораблей, которые появляются в классических и анимационных фильмах, а также в комиксах по «Звездным войнам».

19 декабря 2019 года в российский прокат выйдет девятый эпизод саги — «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

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