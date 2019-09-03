Съемки комедии «Билл и Тед»: Питательный обед Смерти

6 сентябряОбсудить0

Эд Соломон, сценарист «Невероятных приключений Билла и Теда», «Новых приключений Билла и Теда» и продолжения «Билл и Тед», опубликовал в Twitter фото со съемок второго и третьего фильмов франшизы. Так он сравнил, чем на площадке занимался Уильям Сэдлер, исполнитель роли Смерти. В 1991 году он играл в «Твистер», а в 2019-м накладывает себе закуску.

В комедии «Билл и Тед» Алекс Уинтерс и Киану Ривз вернутся в ролях безбашенных приятелей-музыкантов. В юности они рассчитывали стать настоящими рок-богами, авторами песни, которая в будущем спасет мир. Но реальность берет свое, и вот о музыке уже пришлось забыть и вместо этого найти спокойную работу, чтобы обеспечить семью.

Однако и здесь все не клеится. Браки разваливаются, собственные дети в них разочарованы. Все меняется с появлением пришельца из будущего. Он напоминает, что Билл и Тед должны написать свою песню и спасти Вселенную от гибели. Время на исходе, и приятели, уставшие от быта, с радостью берутся за дело, отправляясь в новое путешествие по различным эпохам в поисках вдохновения. Компанию им составят их же дочери, несколько исторических личностей и легендарных музыкантов.

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