Слух дня: Disney выпустит ремейк мультфильма «Великий мышиный сыщик»

По информации источников, знакомых с производством Disney, в графике студии появился еще один проект — ремейк мультфильма 1986 года «Великий мышиный сыщик». Согласно инсайдерам, новая версия будет частично игровой, а частично анимированной с помощью компьютерной графики.

Напоминаем, что представленная информация, несмотря на заверения о надежности источников, на данный момент лишь слух, который в будущем может быть опровергнут.

Мультфильм «Великий мышиный сыщик», основанный на детских книгах американской писательницы Ив Титус, рассказывает о приключениях Бэйзила с Бейкер-стрит — талантливого детектива, способного раскрыть любое преступление. Именно к нему с просьбой найти пропавшего отца-изобретателя обращается маленькая Оливия. Бэйзил быстро понимает, что следы ведут к зловещему профессору Ратигану, который намерен захватить власть в стране.

В 1980-е «Великий мышиный сыщик» во многом помог сохранить жизнь анимационного подразделения Disney. После провала в прокате мультфильма «Черный котел» руководство студии начало сомневаться, стоит ли и дальше поддерживать это направление. Однако успех «Великого мышиного сыщика» у зрителей и критиков заставил их пересмотреть свои планы. Спустя три года Disney выпустила «Русалочку», которая стала для студии одним из главных хитов.

На данный момент неизвестно, кто займется ремейком «Великого мышиного сыщика» и кто исполнит в нем главные роли.

Источник: We Got This Covered