Кевин Смит подтвердил существование режиссерской версии «Лиги справедливости»

Обсуждая с CinemaBlend «Лигу справедливости» Зака Снайдера, Кевин Смит подтвердил, что в архивах студии Warner есть режиссерская версия блокбастера. По словам Смита, это незаконченная версия с недоделанными спецэффектами, но отснятый Снайдером материал действительно существует.

«Сам я ее не видел. Я говорил с множеством людей, так или иначе связанных с производством. Версия Снайдера существует. Точняк. Это не какой-то мифический зверь. Она существует, — заявил Смит. — Однако это в любом случае незаконченный фильм. Были отсняты определенные сцены, для которых не сделаны спецэффекты и все прочее».

«Я бы предположил на основе того, что мне рассказывали, что версия Снайдера по большей части состоит из превиза и большого количество хромакея, — продолжает режиссер. — Речь не идет о законченном фильме. Версия, которую все обсуждали, никогда не считалась законченным фильмом. Это материалы для просмотра во время производства. Они, определенно, не рассчитаны на массового зрителя».

Слухи о возможном существовании режиссерской версии «Лиги справедливости» появились в сети почти сразу после выхода картины в прокат. Снайдер долгое время работал над проектом, но в итоге из-за трагедии в семье был вынужден оставить производство. Вместо него фильм под присмотром студии доделывал Джосс Уидон.

Впоследствии Снайдер заявил, что Warner и продюсеры испугались негативной критики и не дали ему закончить начатую историю. По его словам, он хотел сделать мрачный фильм о супергероях, но студия решила сменить направление киновселенной DC и заставила его снимать более легкую картину.

Все эти разговоры убедили многих фанатов, что студия специально скрывает версию фильма, которую хотел сделать сам Снайдер. Представители Warner неоднократно заявляли, что, несмотря на наличие отснятого Снайдером материала, подобная версия попросту не существует. Смит также отметил, что студия, скорее всего, никогда не выпустит версию Снайдера.

«Студия мне этого не говорила, но я бы предположил, что она сказала бы: „Мы не можем показывать это зрителям. Да, версия Снайдера есть, но ни один зритель не сможет посмотреть ее и понять, что хотел сказать режиссер“, — признался Смит. — Но мне кажется, что определенная группа зрителей, готовая принять и долго обсуждать версию Снайдера, может посмотреть рабочий материал. Они могут посмотреть незаконченную работу и самостоятельно заполнить пробелы».