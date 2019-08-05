Энди Серкис займет режиссерское кресло «Венома 2»

Сегодня, 09:18Обсудить0

Режиссер «Маугли» Энди Серкис официально назначен студией Sony в качестве постановщика «Венома 2», сообщает THR. Сценарист первого фильма Келли Марсел напишет сиквел. Том Харди вернется в продолжении в роли Эдди Брока/Венома.

Свое участие в проекте Серкис лично подтвердил в Instagram. Режиссер вывесил фото с комиксом о Веноме и написал: «Это реально происходит. Чувствую, что симбиот нашел во мне нового носителя, и я готов к приключениям. Не терпится! А ты готов, Том Харди?»

«Веном» — история журналиста Эдди Брока, решившего раскрыть деятельность подозрительной международной корпорации. Вылазка на запретный объект компании оборачивается для него полноценным кошмаром: Эдди становится носителем инопланетного симбиота. Но корпорация не собирается просто так отдавать свою собственность и начинает охоту за Броком и его новым другом.

Фильм Рубена Фляйшера стал одним из главных сюрпризов проката 2018 года. Несмотря на негативную критику, картина собрала в мировом прокате 856 млн долларов при заявленном бюджете в 100 млн долларов. На данный момент неизвестно, почему студия решила заменить Фляйшера на посту режиссера.

Сюжет сиквела не раскрывается.

Источник: THR

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