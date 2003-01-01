Трейлер второго сезона «Охотника за разумом»: Не надо таращиться на Чарльза Мэнсона

Сегодня, 08:58Обсудить0

В продолжении «Охотника за разумом» идеи Холдена Форда по работе с серийными убийцами набирают популярность. ФБР выделяет ему дополнительные ресурсы и даже дает возможность поговорить с главной звездой — Чарльзом Мэнсоном.

Сюжет второго сезона вращается вокруг убийств в Атланте, произошедших в период с 1979 по 1981 год, когда было убито 28 детей, подростков и взрослых афроамериканцев. Во втором сезоне появятся убийцы Дэвид Берковиц, известный как Сын Сэма, и Деннис Рейдер по прозвищу BTK.

Второй сезон станет доступен подписчикам Netflix с 16 августа 2019-го.

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