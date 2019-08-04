Дольф Лундгрен и Сильвестр Сталлоне в экшен-сериале и еще 14 новостей выходных

Кейт Бланшетт и Руни Мара снимутся в «Аллее кошмаров» Гильермо дель Торо

Основанный на одноименном нуаре 1947 года, фильм рассказывает о молодом и амбициозном аферисте Стэне Карлайле. Долгое время проработав карнавальным фокусником, читающим чужие мысли, Стэн решает заняться более прибыльным делом. При помощи психиатра Лилит Риттер он убеждает богатых людей, что умеет разговаривать с мертвыми. Но попытка сыграть по-крупному оборачивается для Стэна провалом и вынуждает его вновь вернуться к карнавальной жизни, где он начинает постепенно спиваться. Брэдли Купер исполнит в проекте главную роль. В картине также могут сняться Тони Коллетт, Рон Перлман, Майкл Шеннон, Ричард Дженкинс, Уиллем Дефо и Марк Повинелли.

Источник: Collider

Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен исполнят главные роли в сериале «Интернэшнл» (The International)

О проекте известно в общих чертах. Лундгрен сыграет специального оперативника департамента по вопросам охраны и безопасности Организации Объединенных Наций, который действует по всей Европе. Отличный солдат, он обладает широким набором умений, позволяющих ему разбираться с самыми разными проблемами. О роли Сталлоне ничего не известно, но уточняется, что он может занять режиссерское кресло сериала.

Источник: Deadline

Безымянный фильм База Лурмана об Элвисе Пресли выйдет 1 октября 2021 года

Проект расскажет о ранних годах в жизни и карьере легендарного короля рок-н-ролла, роль которого исполнит Остин Батлер. Том Хэнкс появится на экране в образе Полковника Тома Паркера, менеджера певца.

Студия Warner также выбрала новую дату релиза для «Дюны» Дени Вильнёва. Экранизация ожидалась в кинотеатрах 20 ноября 2020 года, но теперь увидит свет 18 декабря 2020-го.

Источник: Variety

Давид Диггс и Уайатт Рассел присоединились к актерскому составу сериала «Птичка Господа милосердного»

Сюжет проекта вращается вокруг юного раба Ониона, чей отец погибает в результате стычки между рабовладельцем и страстным аболиционистом Джоном Брауном. Приняв Ониона за девочку, Браун забирает его в свою армию противников рабства, состоящую в основном из его сыновей. В 1859-м в попытке начать восстание рабов они совершили налет на армейское хранилище в Харперс-Ферри. Восстание не случилось, но их действия в итоге привели к Гражданской войне в США.

Источник: Deadline

Новые кадры из фильма «Маленькие женщины»

«Маленькие женщины» — история четырех сестер семейства Марч — Маргарет, Джо, Бет и Эмми, живущих в городе Конкорд, штат Массачусетс, во время Гражданской войны. Фильм расскажет об их первой любви, надеждах и разочарованиях, о формировании их жизненной позиции и начале самостоятельной жизни. Режиссер — Грета Гервиг.

Рик Фамуйива поставит ремейк комедии «Субботний вечер на окраине города»

Главный герой оригинальной картины 1974 года — рабочий сталелитейного завода Стив Джексон, который в первый день отпуска встречает своего друга-таксиста Уордела. Уордел уговаривает приятеля тряхнуть стариной и хорошенько оторваться. Для запланированного веселья есть идеальное место — знаменитый притон мадам Зенобии, куда по выходным стекаются все местные пижоны. Веселье прерывают грабители, которые попутно забирают бумажник Стива, где лежит лотерейный билет на 50 тыс. долларов. Приятели собираются во что бы то ни стало вернуть похищенное.

Источник: THR

Сериал «Сотня» завершится после седьмого сезона

После того как Земля стала окончательно необитаемой, герои фантастического сериала переместились на новую планету. Теперь они должны освоиться на новом месте и понять, насколько подходящее место они выбрали в качестве дома для возрождающегося человечества. Седьмой сезон «Сотни» ожидается в 2020 году.

Источник: Deadline

Наташа МакЭлхоун и Боким Вудбайн снимутся в сериале «Halo»

Проект — экранизация одноименной игровой серии, действие которой разворачивается в XXVI веке, когда между земными силами Космического командования Объединенных Наций и религиозным союзом нескольких инопланетных рас идет ожесточенная война. Люди изо всех сил сражаются за выживание, но все же сдают свои позиции на всех фронтах. Последней надеждой в этих условиях стал проект SPARTAN-II — программа создания усиленных людей, которые должны стать самым эффективным оружием в борьбе с пришельцами. Главную роль — суперсолдата Мастера Чифа — в сериале исполнит Пабло Шрайбер. МакЭлхоун сыграет доктора Кэтрин Холси, создательницу суперсолдат, и Кортану — искусственный интеллект, в чьем коде скрыт ключ к спасению человечества. Вудбайну досталась роль Сорена-066 — контрабандиста и старого друга Мастер Чифа.

Источник: Deadline

Кевин Конрой сыграет Бэтмена в кроссовере канала CW «Кризис на бесконечных Землях»

Конрой, озвучивавший Темного рыцаря в мультсериале «Бэтмен», появится в образе альтернативной версии Бэтмена в масштабном пятисерийном событии, где вновь встретятся разные герои телевселенной CW. Кроссовер начнется в декабре, а завершится в январе 2020-го.

Источник: IGN

Тизер сериала «Боишься ли ты темноты?»

В центре сюжета проекта — группа ребят из так называемого «Общества полуночников», которые регулярно собираются у костра и рассказывают друг другу страшные истории. Каждая серия — новая история с новой темой, от современных сказок до типичных страшилок с монстрами и городских легенд.

Майкл Стулбарг и София Блэк-Д’Элиа снимутся в мини-сериале «Ваша честь»

Десятисерийный проект рассказывает о влиятельном и успешном новоорлеанском судье (Брайан Крэнстон), чей сын сбивает пешехода, но скрывается с места преступления. Из-за этого они оба оказываются втянутыми в опасную игру из лжи и обмана, ведь погибший был сыном местного криминального босса.

Источник: Deadline

Фильм Гая Ричи «Джентльмены» выйдет 24 января 2020 года

Сюжет криминальной картины вращается вокруг английского наркобарона, который решает по-быстрому срубить денег и продать свой бизнес миллиардерам из Оклахомы.

Источник: THR

Showtime продлил сериал «Город на холме» на второй сезон

Действие сериала разворачивается в Бостоне в начале 1990-х, где преобладают преступность, коррупция и расизм. Однажды в городе появляется новый окружной прокурор — афроамериканец Декорси Уорд, который вместе с коррумпированным, но все равно уважаемым ветераном ФБР Джеки Роудсом навсегда изменит систему уголовного правосудия в Бостоне.

Источник: Deadline

Кевин Клайн и Тимоти Олифант присоединились к актерскому составу фильма «Скворец»

Главные герои картины — супруги Мэйнард, пережившие трагедию. Пока муж отправляется на встречу для переживших утрату, жена устраивает на заднем дворе цветочный сад. Ее покой нарушает гигантский скворец, свивший гнездо неподалеку. Она обращается за помощью к ветеринару, который в итоге помогает ей найти силы жить дальше. Режиссер — Тед Мелфи.

Источник: Deadline

Восьмой сезон сериала «Родина» выйдет 9 февраля 2020-го

В восьмом и заключительном сезоне Кэрри приходит в себя после многомесячного заключения в российском ГУЛАГе. Физические раны заживают, но память не может восстановиться. Это проблема для Сола, назначенного советником по национальной безопасности при новом президенте. Он должен отправиться в Афганистан и провести мирные переговоры с «Талибаном». Чтобы разобраться в хитросплетениях местной политики, Сол, несмотря на протесты врачей, вызывает к себе Кэрри.

Источник: Deadline

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.