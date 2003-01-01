Американский бокс-офис: «Форсаж» набирает обороты

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 2 по 4 августа. Данные предварительные и могут измениться.

Билеты на фильмы, которые выйдут или уже идут в российском прокате, можно купить, нажав на соответствующий значок на карточке фильма. Чтобы не пропустить дату премьеры, нажмите «Буду смотреть».

1. «Форсаж: Хоббс и Шоу» (1-я неделя), 60,8 млн долларов, 4253 кинотеатра

Сложно сказать, как стоит оценивать первый уик-энд «Хоббса и Шоу», спин-оффа франшизы «Форсаж». С одной стороны, 60 миллионов — это уверенное первое место за неделю и результат на уровне того, что ровно год назад был у «Миссия невыполнима: Последствия». С другой — для «Форсажа» это слабовато, худший результат после перезапуска серии в 2009 году. Тем более что у фильма был огромный производственный бюджет (180 млн долларов), и, скорее всего, он выйдет на окупаемость только с релизом на видео и стриминге.

В спин-оффе главными героями, как указано в названии, стали второплановые персонажи франшизы в исполнении Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема. Они играют двух шпионов — американца и британца, которые друг друга ненавидят, но вынуждены работать вместе. Вин Дизель в фильме отсутствует. Но, конечно, никто не задумывается о таких тонкостях и воспринимает «Хоббса и Шоу» как обычное продолжение, тем более что в этой франшизе машины едва ли не важнее актеров, а они-то никуда не делись. Общее мнение таково, что новый фильм хотя и неплох, но ему не удается разогнаться до тех скоростей, которые показывали прежние части. Средний балл критиков на Rotten Tomatoes тот же, что у «Форсажа 8» (67%), публика оценивает «Хоббса и Шоу» чуть ниже (A- против твердой A у восьмой части). При этом у фильмов с пятого по седьмой пресса была лучше. Для франшизы это не очень хорошо: не слишком успешный прокат «Хоббса и Шоу» может ударить по полноценному сиквелу «Форсаж 9», который выйдет в следующем году.

Однако на Universal хорошо знают, что американские сборы для них не станут решающими. «Форсаж 8» собрал в США и Канаде всего 18,3% от общего результата по миру (226 миллионов из 1,236 миллиарда). С «Хоббсом и Шоу», скорее всего, картина будет примерно та же. Сборы за границей уже превышают американские вдвое, и фильм еще не вышел в Китае, Корее и Франции. Именно в Восточной Азии парни на тачках чувствуют себя вольготнее всего: «Форсаж 8» заработал в КНР почти вдвое больше, чем в Америке. А пока что лидером по сборам является Россия.

2. «Король Лев» (3-я неделя), 38,2 млн долларов (-50,1%), 4802 кинотеатра (+77)

Почти любой фильм начинает терять кинотеатры в третий уик-энд (две недели проката, как правило, гарантированы). Но не новый «Король Лев». У Симбы 2.0 и так был самый широкий прокат в истории, но в третьи выходные он еще больше увеличил количество залов и теперь идет в 4802 кинотеатрах — на 140 больше, чем было у «Мстители: Финал».

Царь зверей немного выправил динамику сборов (на прошлой неделе он потерял 60%, теперь всего половину) и уже вышел на 2-е место в этом году и 21-е место в истории, опередив «Капитана Марвел». Это произошло спустя всего пару дней после того, как «Король» перевалил за миллиард во всем мире.

3. «Однажды в… Голливуде» (2-я неделя), 20 млн долларов (-51,3%), 3659 кинотеатров

Успеху «Хоббса и Шоу» наверняка помешало то, что всего лишь вторую неделю в кинотеатрах идет новый фильм Квентина Тарантино. Оба фильма особенно привлекают молодых мужчин, кроме того, оба показывают высокие результаты в западных штатах. Потери в 51% по сравнению с результатом прошлой недели не худший результат для Тарантино. Для сравнения: «Бесславные ублюдки» во второй уик-энд в широком прокате потеряли 49%, а «Омерзительная восьмерка» — 59%. Тем более если учитывать то, что сейчас август и в прокате только что появился дорогой боевик про машины.

4. «Человек-паук: Вдали от дома» (5-я неделя), 7,8 млн долларов (-37,7%), 3446 кинотеатров (-405)

Спайдермен продолжает хорошо зарабатывать, в том числе в сравнении со своими же прежними подвигами. От нынешних американских сборов (360 миллионов) до цифр «Человека-паука 2» осталось всего лишь 13 миллионов. Во всем мире у Паука на каникулах 1,075 миллиарда.

5. «История игрушек 4» (7-я неделя), 7,2 млн долларов (-31,6%), 3225 кинотеатров (-385)

Пластиковые герои Pixar замкнули первую пятерку. Уже в следующие выходные четвертый фильм станет самой кассовой из всех «Историй игрушек» (если считать только американские сборы). До сборов триквела осталось без малого 5 миллионов.

6. Yesterday (6-я неделя), 2,4 млн долларов (-20,8%), 1837 кинотеатров (-713)

Музыкальный ромком Дэнни Бойла остался на шестом месте рейтинга и потерял меньше всех сборов в первой десятке, несмотря на то что кинотеатры довольно быстро снимают его с репертуара. Yesterday — это не самый характерный фильм для летнего проката, и его успех показывает, что контрпрограмминг не миф, придуманный маркетологами, а потенциально успешная стратегия.

7. «Прощание» (4-я неделя), 2,4 млн долларов (+60%), 409 кинотеатров (+274)

Компания A24 расширила прокат комедии Лулу Ван о бруклинских китайцах. Фильм поднялся на три строчки рейтинга, но чем больше кинотеатров его показывает, тем меньше наработка на копию. У расширения такого кино есть свои пределы, и больше всего денег фильму по-прежнему приносят те же залы, с которых он начинал ограниченный прокат. Тем не менее вряд ли эти пределы достигнуты. У «Прощания» наверняка будут и новые залы либо на следующий уик-энд, либо через несколько недель, если прокатчик решит подождать, когда закончатся летние блокбастеры.

8. «Капкан» (4-я неделя), 2,2 млн долларов (-47,1%), 2085 кинотеатров (-635)

«Капкан» начал приносить деньги еще на предыдущей неделе. Это непритязательный жанровый фильм, но иногда именно такое кино и работает лучше всего. Сейчас у фильма 36 млн долларов в Америке.

9. «Аладдин» (11-я неделя), 2 млн долларов (-33,6%), 1370 кинотеатров (-428)

«Аладдин» находится в первой десятке уже больше двух месяцев. 11 недель подряд в топе — такое не удавалось даже «Мстителям». Но этот раз все-таки последний: в будущие выходные будет столько новых премьер, что багдадскому вору не удержаться в рейтинге. Он покидает десятку на цифре в 350 миллионов.

10. «Проклятие Аннабель 3» (6-я неделя), 0,9 млн долларов (-43,7%), 919 кинотеатров (-368)

Редкий случай, когда в десятку попадает результат меньше миллиона долларов, особенно летом. Зато «Аннабель 3» — это еще и редкий хоррор, который проводит шесть недель в топе. В этом году такое удавалось только «Мы» Джордана Пила.

В предстоящие выходные в американских кинотеатрах выходит необычно много премьер. От полутора до трех с половиной тысяч залов будет сразу у пяти новых релизов: «Дора и Затерянный город», «Страшные истории для рассказа в темноте», «Невероятный мир глазами Энцо», «Адская кухня» и «Брайан Бэнкс».