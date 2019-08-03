Кевин Спейси впервые после обвинений в домогательствах предстал на публике

Кевин Спейси впервые с 2017 года выступил прилюдно. В Национальном музее Рима он зачитал поэму Габриэля Тинти «Боксер» об изможденном спортсмене, который развлекал зрителей, но в итоге был оставлен умирать у ринга. Спейси выступил у бронзовой статуи «Кулачный боец», изображающей отдыхающего после боя борца.

Тинти, который написал поэму под впечатлением от статуи, лично предложил Спейси зачитать его произведение. Автор признался, что считает Спейси «лучшим актером в мире».

Скандал вокруг Спейси, в результате которого он был уволен из сериала «Карточный домик» и драмы «Все деньги мира», разгорелся осенью 2017 года. Актер Энтони Рэпп заявил, что Спейси приставал к нему, когда тот был 14-летним подростком. Впоследствии с заявлениями о домогательствах со стороны Спейси выступили еще несколько человек. Сам актер принес извинения и впервые публично заявил о своей гомосексуальной ориентации.

Несмотря на многочисленные обвинения (и расследование, которое сейчас ведет британская полиция), до суда пока дошло только одно уголовное дело. В середине июля прокуратура штата Массачусетс закрыла дело против Спейси по обвинению в развратных действиях и нападении на 18-летнего подростка в Нантакете в 2016 году. Дело прекратилось в связи с недоступностью свидетеля обвинения.

Источник: Telegraph