Лилли Вачовски поддержала идею перезапуска «Матрицы»

Сегодня, 12:33Обсудить0

Представляя на встрече Ассоциации телевизионных критиков свой сериал «Незавершенная работа», Лилли Вачовски призналась, что ей нравятся планы студии Warner по перезапуску «Матрицы». Она считает, что знакомую историю можно рассказать по-новому.

«Мне нравится, когда истории уходят в мир и возвращаются к тебе другими, — говорит Вачовски. — Я к тому, что в этом суть повествования. Я теперь часть чего-то большего. Я больше все это не контролирую, так что мне не терпится услышать, какую историю расскажет кто-то еще. Надеюсь, она будет лучше оригинала».

Вачовски, однако, уточнила, что не имеет отношения к новой версии «Матрицы». «Ну, я сейчас немного занята», — заявила она по поводу причастности к перезапуску.

Несколькими месяцами ранее в сети появилась неподтвержденная информация, что Вачовски планируют вернуться к «Матрице» и поставить новый фильм фантастической франшизы. Отчасти эти слухи породило высказывание Чада Стахелски. В одном интервью он заявил, что Вачовски работают над перезапуском. Впоследствии представители режиссера уточнили, что Стахелски говорил гипотетически.

На данный момент нет точной информации, состоится ремейк «Матрицы» или нет. В марте бывший глава Warner Кевин Цудзихара рассказал, что студия хотела бы расширить вселенные «Матрицы» и «Безумного Макса», но не раскрыл подробностей. Вачовски, однако, поддерживает желание Warner сделать новую версию «Матрицы».

Премьера сериала «Незавершенная работа» состоится на канале Showtime 8 декабря 2019-го.

Источник: /Film

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