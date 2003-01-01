Ассоциация телевизионных критиков выбрала «Дрянь» сериалом года

Победители телепремии «Эмми» будут объявлены 22 сентября, а пока стало известно, кого наградила Ассоциация телевизионных критиков (TCA). У нее фаворитом стал комедийный сериал «Дрянь», взявший престижный приз в категории «Сериал года». Проект также отметили в номинациях «Выдающийся комедийный сериал» и «Выдающаяся роль в комедийном сериале» (Фиби Уоллер-Бридж).
Победители в основных номинациях распределились следующим образом.
Сериал года
Выдающийся драматический сериал
Выдающийся комедийный сериал
- «Дрянь»
- «Барри»
- «В лучшем мире»
- «Удивительная миссис Мейзел»
- «Жизни матрешки»
- «Шиттс Крик»
- «Вице-президент»
Выдающаяся роль в драматическом сериале
- Мишель Уильямс — «Фосси/Вердон»
- Эми Адамс — «Острые предметы»
- Патриша Аркетт — «Побег из тюрьмы Даннемора»
- Кристин Барански — «Хорошая борьба»
- Билли Портер — «Поза»
- Джоди Комер — «Убивая Еву»
Выдающаяся роль в комедийном сериале
- Фиби Уоллер-Бридж — «Дрянь»
- Памела Адлон — «Все к лучшему»
- Билл Хейдер — «Барри»
- Наташа Лионн — «Жизни матрешки»
- Джулия Луис-Дрейфус — «Вице президент»
- Кэтрин О’Хара — «Шиттс Крик»
Выдающийся телефильм или мини-сериал
Выдающийся новый сериал
О лучших сериалах первого полугодия 2019 года можно послушать здесь.