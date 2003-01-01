Ассоциация телевизионных критиков выбрала «Дрянь» сериалом года

Победители телепремии «Эмми» будут объявлены 22 сентября, а пока стало известно, кого наградила Ассоциация телевизионных критиков (TCA). У нее фаворитом стал комедийный сериал «Дрянь», взявший престижный приз в категории «Сериал года». Проект также отметили в номинациях «Выдающийся комедийный сериал» и «Выдающаяся роль в комедийном сериале» (Фиби Уоллер-Бридж).

Победители в основных номинациях распределились следующим образом.

Сериал года

Выдающийся драматический сериал

Выдающийся комедийный сериал

Выдающаяся роль в драматическом сериале

Выдающаяся роль в комедийном сериале

Выдающийся телефильм или мини-сериал

Выдающийся новый сериал

О лучших сериалах первого полугодия 2019 года можно послушать здесь.